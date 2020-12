Comiso, prenotazioni solo a Natale, slitta continuità territoriale?

Comiso - Aerei vuoti da e per la Sicilia fino al 18 dicembre. La paura del Covid ha dissuaso tutti e nessuno è disposto a viaggioare in aereo. E' questo il motivo per cui la continuità territoriale il cui inizio è stato fissato per il 4 dicembre potrebbe slittare in tutta l'Isola di un paio di settimane. Il discorso vale per l'aeroporto di Comiso, ma non solo per Comiso. La prima data in cui per necessità gli italiani si muoveranno è il 18 dicembre. Prima d'allora i prenotati per ogni tratta sono pochissimi.