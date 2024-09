Impoverimento centro storico Modica, Caffè dell'Arte chiude e va alla Sorda

Modica - Modica bassa è in piena crisi di depauperamento di attività commerciali, ma la politica, quella del Comune e quella del deputato regionale che si atteggia a sindaco facente funzione, non se ne avvede. Non solo da piazza Monumento in giù si avverte questo malessere, ma anche dal Monumento in sù.

Stasera, come anticipato da Ragusanews lo scorso marzo, ha chiuso Caffè dell'Arte in corso Umberto per trasferirsi al quartiere Sorda. Viene meno un riferimento storico per i modicani e per i turisti.

Questo il post di commiato dei titolari del bar pasticceria dal centro storico: "Ebbene sì, le luci del Caffè dell'Arte qui in corso Umberto si spengono definitivamente e con esse si chiude un capitolo importante della nostra storia fatto di persone, di emozioni, di incontri, di vissuto, di esperienze e di anni belli pieni di ricordi. Questo luogo rappresenterà sempre per noi un pezzo importante di vita e qui lasceremo parte del nostro cuore, ma siamo altresì pronti ed entusiasti di intraprendere un nuovo bellissimo capitolo della nostra storia lavorativa e personale. Il Caffè dell'Arte continuerà a esistere, la storia prosegue, semplicemente da un'altra parte".

Vi riproponiamo qui una intervista di Anna Terranova del 2017 al signor Ignazio Iacono, fondatore del Caffè dell'Arte.

Sotto, il video con le luci dell'attività commerciale che si spengono, in maniera simbolica e reale.