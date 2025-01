Modica diventa sempre più internazionale: arrivano McDonald’s e Best Western

Modica - Modica si prepara a un’importante svolta nel panorama commerciale e turistico, con l’arrivo di due colossi americani. La città barocca, famosa per le sue tradizioni gastronomiche e culturali, accoglierà presto McDonald’s, celebre catena di fast food, e Best Western, uno dei leader mondiali dell’hospitality.

Dopo un primo tentativo di insediamento anni fa, McDonald’s si appresta a riaprire nella città delle scacce, tentando di trovare un equilibrio tra la tradizione culinaria locale e le esigenze di una clientela moderna. Parallelamente, nel cuore del centro storico, l’Hotel Principe D’Aragona farà il suo ingresso nella prestigiosa rete Best Western.

La struttura, nata come “Motel Agip” e già conosciuta per il suo stile moderno e i suoi comfort, è stata recentemente acquisita dal gruppo Minardo, attivo nel settore petrolifero e, più di recente, anche in quello dell’hospitality.

“Abbiamo riconosciuto l’importanza del patrimonio turistico della Città per il mercato italiano e abbiamo deciso di investire”, dichiarano i rappresentanti del gruppo Minardo, sottolineando l’intenzione di valorizzare Modica come destinazione turistica di eccellenza.

Con oltre 4.200 hotel in 86 paesi, di cui circa 170 in Italia, Best Western si inserisce perfettamente nel contesto di una città che guarda al futuro senza dimenticare le sue radici. L’insegna della catena internazionale, sinonimo di qualità e accoglienza, è destinata a diventare un nuovo punto di riferimento per i visitatori di Modica. L’arrivo di questi due grandi brand internazionali segna una nuova fase per Modica, che conferma la sua capacità di attrarre investimenti e di posizionarsi come punto di riferimento nel panorama turistico e commerciale della Sicilia.

La sfida sarà ora quella di integrare queste novità con l’identità storica e culturale che rende unica la città della Contea.