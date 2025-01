Cecilia Sala in Ucraina: «Sono tornata a lavoro». Il post da Kiev

Kiev - «Tornata a lavoro». Dopo la liberazione dall'arresto in Iran, la giornalista Cecilia Sala torna sul campo. Sceglie Kiev per proseguire il suo racconto. La guerra in Ucraina è un terreno ancora (purtroppo) in piena evoluzione.

«Ho ringraziato Giorgia Meloni e il governo a cuore aperto, pubblicamente e più volte per l'operazione che ha portato alla mia liberazione. Sono state le mie prime parole. Che brutto provare a sporcare ora la storia di un successo delle istituzioni italiane». Lo scrive su X Cecilia Sala. La giornalista allega al testo la foto con la stretta di mano alla presidente del consiglio appenta rientrata in Italia dall'Iran.