Contadino ucraino ruba il carrarmato ai russi col trattore VIDEO

Kiev – Scene di strenua resistenza della popolazione ucraina all’invasione russa, che riescono perfino a far sorridere: un agricoltore è riuscito ad agganciare al proprio trattore un blindato dell’esercito russo, probabilmente in panne, trasportandolo via in una strada di campagna vicino a Kakhovka, nella regione di Kherson. “Gli ucraini sono davvero difficili da decifrare" scrive su Twitter Oleksandr Sherba, ex ambasciatore dell'Ucraina in Austria, condividendo la clip.