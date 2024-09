Il commovente omaggio del Bernabeu a Totò Schillaci. VIDEO

Madrid - Prima di Real Madrid-Espanyol, partita della Liga spagnola terminata 4-1, lo stadio Santiago Bernabeu ha dedicato un commovente omaggio a Totò Schillaci sulle note della colonna sonora di "C'era una volta il west", composta da Ennio Morricone.

In Giappone uno stand floreale fuori dallo stadio della Jubilo Iwata, per commemorare il campione palermitano che anche nel campionato giapponese ha segnato una valanga di gol.

Spagna e Giappone rendono omaggio a Totò Schillaci, l'eroe di Italia '90 morto mercoledì scorso a 59 anni dopo aver combattuto contro un tumore. Il tributo all'attaccante arriva dai galácticos, una delle squadre più titolate al mondo allenata da Carlo Ancelotti, compagno di Schillaci al mondiale del '90, che ha anche proiettato la foto dell'attaccante azzurro su un maxischermo, e dal club dello Jubilo Iwata, che lo ha ricordato in perfetto stile giapponese.

Lo stadio Jubilo Iwata omaggia Schillaci

Schillaci è stato il primo calciatore italiano a militare nella J1 League, giocando per tre stagioni e totalizzando 56 gol in 78 partite. I giapponesi non lo hanno mai dimenticato e gli hanno dedicato un emozionante video sui social, con le migliori immagini di Schillaci con la maglia del Jubilo Iwata e la scritta: "Ciao Totò, grazie di tutto". Durante l'ultima partita, i tifosi della Jubilo (che ha osservato un minuto di silenzio e ha giocato con il lutto al braccio) hanno intonato il nome di Totò Schillaci; mentre fuori dallo stadio è stato allestito uno stand pieno di foto, dove tantissima gente si è soffermata a pregare e ha lasciato fiori e messaggi ricordo.

Il VIDEO del Bernabeu di Madrid: