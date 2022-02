Impianto biogas a Pozzallo, Tar dice Sì, ricorso rigettato

Pozzallo - Sì all'impianto di biogas a Pozzallo. Secondo i giudici della seconda sezione del Tribunale Amministrativo Regionale (Presidente Diego Spampinato), “il progetto per la realizzazione dell’impianto di biogas della Biometano Ibleo srl è conforme alle prescrizioni normative". E' stata rigettata l’impugnativa proposta dal Consorzio Stradale Bellamagna –Zimmardo e da alcuni proprietari dei fondi limitrofi.

Nel pronunciamento dei giudici amministrativi, deciso all’udienza dello scorso 13 gennaio 2022, si evidenzia, tra l’altro, come nel merito della procedura e del provvedimento autorizzativo per la realizzazione dell’impianto di biogas, i rilievi posti dai ricorrenti siano infondati.

In particolare, in relazione al mancato coinvolgimento della Soprintendenza nel procedimento, “…non può non rilevarsi che la questione deve ritenersi risolta a seguito sia dell’avvenuta presentazione della Relazione paesaggistica da parte della società istante sia, soprattutto, dell’adozione, da parte della Soprintendenza, del provvedimento prot. 11503 del 19 novembre 2021 contenente parere paesaggistico favorevole alla realizzazione del progetto, seppur accompagnato da prescrizioni“.

“Anche per quanto riguarda il contenimento ed il monitoraggio di alcuni misure per le emissioni odorigene prodotte dall’impianto – si legge nella sentenza-, l’Arpa ha escluso difformità alle disposizioni normative adottate”.