Lavora in nero: «Mi ero scordato che prendevo il reddito di cittadinanza»

Canicattì, Ag - Tre persone sono state denunciate dai carabinieri del Nil di Agrigento e segnalate all’Inps perché sorprese a lavorare in nero nonostante percepissero il reddito di cittadinanza. Ora dovranno restituire il maltolto: 7.500 euro due individui e 1.300 un terzo, per un totale di oltre 16mila euro.

In due distinti panifici di Canicattì i militari hanno scoperto due 56enni a lavorare senza contratto. Uno dei due si è giustificato sostenendo di essersi dimenticato di percepire il sussidio. Risponderà anche del reato di false attestazioni. A Santo Stefano Quisquina, è stato beccato un 25enne percettore di rdc, impiegato in nero in un cantiere da un'impresa edile.