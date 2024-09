A Pachino si paga per fare il bagno a mare

Pachino - Gentile Ragusanews,

ieri pomeriggio (erano le 17:20) mi sono recato in uno chalet sul mare della costa di Pachino per trascorrere un’oretta godendo di quel mare.

Eravamo io e una mia amica, siamo stati accolti dal proprietario, gentilissimo, che ci ha invitati a visitare il locale, che io conoscevo già e che volevo far scoprire alla donna in mia compagnia.

Ci rechiamo all’estremità di una passerella che funge anche da trampolino e ci intratteniamo col bagnino il quale con qualche imbarazzo ci spiega che non potremo fare il bagno se prima non paghiamo.

Io sorrido a quello che considero una geniale battuta di spirito, mentre la mia amica si intrattiene con lui e capisce di dover approfondire la richiesta.

Non do molta importanza alla cosa, mi siedo al bar consumando insieme alla mia amica un caffè shakerato e una Lemon Soda.

A questo punto pongo la domanda retorica al barista: “si paga per fare il bagno? Abbiamo preso due consumazioni…”

Il barista in grande imbarazzo mi dice che deve chiedere al proprietario e va via per sapere come comportarsi.

Torna dopo un minuto e ci dice che per fare il bagno nello specchio di mare davanti al lido dobbiamo prendere ombrellone e lettino.

Si sono fatte le 17:30 del pomeriggio e la richiesta ci pare ingiusta, anche perché ci sorge il sospetto che potremmo pagare la giornata intera o la mezza giornata a fronte di un utilizzo quasi nullo di quel servizio.

Piccolo dettaglio: non è dato sapere il prezzo dell’ombrellone e del lettino, che viene di volta in volta comunicato a voce al singolo avventore.

Noto a questo punto che lo chalet non rispetta i cinque metri di distanza dalla battigia, imposti dalla legge e chiedo il conto da pagare per la consumazione.

Barista di nuovo nel panico, va dal proprietario a chiedere quanto costa una Lemon Soda e un caffè shakerato.

La risposta arriva dopo un minuto: 8 euro.

Il barista è di nuovo gentilissimo: “Potete pagare dopo, quando andate via!”

“Stiamo appunto andando via, grazie”.

Lui dimentica di farci lo scontrino, e noi, correi, non glielo chiediamo.