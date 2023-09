L'Ast e l'incubo di un servizio affidato ancora per due anni

Scicli - Buona sera Ragusanews,

leggo con piacere che i disservizi AST hanno sensibilizzato molti, ma purtroppo mi sembra di capire che il contratto AST è valido ancora per 2 lunghissimi anni.

Nel frattempo noi poveri cittadini, compresi gli studenti, anziani e turisti dovremmo aspettare invano un bus lungo le strade?

Se mai passasse ci dobbiamo sentire dire che in quel punto non ci sono fermate?

Ci fanno salire solo a titolo di cortesia... punti nei quali per anni sono stati definiti come fermate.

Mancano le tabelle che indicano le fermate in tutto il tratto litoraneo che va da Donnalucata a Sampieri e ritorno.

Appena iniziano le scuole in quel tratto non passano più bus creando disagi fortissimi a chi lavora o va a scuola.

Il costo del biglietto? Scicli -Donnalucata 2.40...

Se un bus si rompe non solo salta la corsa ma saltano tutte le altre poiché c'è un solo bus.

Spero che a forza di scrivere qualcuno ci ascolti perché i servizi pubblici devono essere garantiti a tutti i cittadini dal nord al sud tanto più che essere automuniti è un privilegio non da tutti. Dover rinunciare a lavorare perché non ci sono i mezzi pubblici è assurdo.

Grazie se vorrete pubblicare