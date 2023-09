L'Ast: nessun ritardo o disservizio su Scicli da 10 giorni

Scicli - In merito alla lettera pubblicata oggi su ragusanews.com dal titolo “L'Ast e l'incubo di un servizio affidato ancora per due anni” l’Ast, l’Azienda Siciliana Trasporti, precisa quanto segue: “Il servizio a Scicli da dieci giorni viene svolto in modo impeccabile, tutte le corse sono servite, le fermate rispettate, così come gli orari. Non ci sono stati problemi e soprattutto proteste da parte degli utenti. Abbiamo avuto qualche problema all’inizio dell’anno scolastico, legato all’utilizzo dei mezzi per il trasporto dei migranti, ma da quando sono stati aggiunti nuovi bus il servizio è impeccabile. Si tratta di proteste che non hanno fondamento. Se c’è stato un problema chiediamo che venga segnalato, precisando la tratta, il giorno e l’orario, perché a noi non risulta alcun disservizio”.

