I miei disservizi idrici stagionali a Ragusa

Ragusa - Buonasera,

Chi scrive è un cittadino di Ragusa che abita nei pressi dell'Ospedale nuovo "Giovanni Paolo II" e precisamente in via Sergio Ramelli da circa 7 anni. Quando acquistai casa lo feci perché mi era piaciuta la zona ed anche la tipologia di abitazione, ma senza sapere che stagionalmente si SAREBBERO VERIFICATI disservizi idrici importanti. Infatti, puntualmente da inizio maggio in poi inizia, per noi residenti "la passione idrica" (tipo la Passione di Cristo). Nello specifico, parlo della situazione attuale tralasciando gli anni passati perché, mi creda, non avere acqua per una settimana, dieci giorni è, al giorno d'oggi, deprimente.

Ebbene, tornando alla situazione attuale, è circa dieci giorni che non arriva nelle nostre abitazioni una goccia d'acqua, questo è il primo tasto dolente.

Il secondo riguarda l'assistenza data a noi abitanti della via Ramelli da Iblea Acque. Tutti gli altri anni, il Comune è riuscito, con il servizio autobotti ad alleviare le nostre sofferenze idriche, seppur con difficoltà vista l'enorme richiesta ed adesso la "patata bollente" è passata ad Iblea Acque. Ed ecco il secondo tasto dolente, perché a parte comunicare il disservizio con la compilazione di un modulo on line editabile per effettuare la segnalazione, ci siamo prodigati più volte a chiamare il numero verde 800166321, al quale quando si è fortunati risponde un operatore il quale risponde di prendere in carico la segnalazione quindi andando ad implementare le segnalazioni già fatte con i moduli (in alcuni casi si è venuto a sapere che se un individuo segnala il disservizio il martedì, già il mercoledì seguente è decaduta, e quindi è necessario farne un'altra senza che l'Iblea Acque si prodiga ad informarsi se effettivamente il disservizio è cessato oppure no) ASSURDO!altrimenti c'è sempre la segreteria telefonica...

Poi abbiamo anche un'altra situazione spiacevole ancora più assurda, ovvero quella che riguarda chi ha la fortuna di conoscere o appartenere a persone che riescono a farsi portare l'acqua anche senza prenotazione e segnalazione e questa è davvero proprio quella più" bella", perché digerire tali ingiustizie viene davvero alquanto difficile! Mi scuso per lo sfogo e spero che prendiate in considerazione la mia segnalazione perché mi creda siamo disperati...per non parlare poi della situazione manto stradale, davvero pietoso e con promesse mai mantenute....vi invito a fare un giro in zona per provare con i vostri occhi il tutto.Ma io mi chiedo: perché?.

Il disservizio idrico c'è sempre stato però non appena passato il periodo critico, tutti si dimenticano e tutto ritorna come prima. E a noi non rimane che la falsa illusione che tutto possa essere risolto nella stagione successiva....IMPRESSIONANTE! Nessuno mai è riuscito a prendere in mano la situazione e cercare di risolverla.

Un abitante di via Ramelli

Grazie e buona serata.