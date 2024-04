Ragusa - Via Avellino a Marina di Ragusa è una discarica a cielo aperto. Tra inciviltà di chi butta sacchi di spazzatura al di fuori dei giorni e degli orari consentiti e il menefreghismo dei netturbini che non li raccolgono e nemmeno segnalano agli organi preposti ai controlli la situazione di degrado che regna in questa strada.

