Ragusa - Buongiorno Ragusanews,

vi segnalo che in spiaggia a Marina di Ragusa, non lontano dal porto, giace in spiaggia la caraccasa di un animale, privo di testa, potrebbe essere un cane o un gatto. Non mi sono avvicinato perchè mi sarei impressionato e addolorato alla vista.

I vigili urbani di Ragusa e la ditta dell'ecologia dovrebbero intervenire per rimuoverla.

Grazie dell'attenzione.