Il caos parcheggi (con ambulanza bloccata) davanti ospedale Vittoria

Vittoria - Gentili di RagusaNews,

mi chiamo Marcello volevo evidenziare la situazione attuale dell'Ospedale Guzzardi di Vittoria... Quasi al collasso! Ogni mattina la situazione è così. Capienza oltre le sue capacità. Non ci sono posteggi a sufficienza.

Ieri mattina un'ambulanza è rimasta bloccata nei pressi del laboratorio Analisi per più di 10 minuti, con sirena accesa perché delle auto ostruivano il passaggio. 10 minuti per cercare due automobilisti sprovveduti che avevano lasciato le auto bloccando la strada. Una coda di macchine che arriva fino al semaforo in entrambe le corsie di marcia, fino al campo sportivo. I posteggi tutti strapieni. Mi è venuto di scattare delle foto, perché per me è una cosa pazzesca. Pazzesco che nessuno sollevi un problema evidente e serio.

C'è da chiederci come possa il personale medico gestire una tale affluenza, c'è personale a sufficienza per gestire una situazione del genere? In Sicilia la sanità è ridotta ai minimi termini, le strutture faticano ad assistere il numero di pazienti con la conseguenza di disservizi. Le istituzioni e le rappresentanze politiche, dovrebbero essere più presenti e lottare perché non vengano chiuse strutture ospedaliere, per concentrarle tutte in un punto. Spero che questa mia segnalazione sollevi il problema e che possa esserci un impegno delle istituzioni a garantire il servizio sanitario per tutti i cittadini.

Marcello Stracquadaini

Vittoria

P.s.: Vi allego delle immagini per evidenziare il problema.