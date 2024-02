Modica, c'è il bando Mangiaplastica, il Comune ne approfitti

Modica - Il 31 gennaio 2024 si è riaperta la quarta e ultima finestra temporale per partecipare al bando. In dotazione 11 milioni di euro per concedere ai Comuni la possibilità di acquistare eco-compattatori per la raccolta differenziata di bottiglie e flaconi in Pet. Dal 31 gennaio sino al 31 marzo 2024 i Comuni italiani che intendono migliorare la gestione della raccolta differenziata e favorire un sistema di riciclo incentivante, sostenendo nel contempo una economia circolare del territorio, possono fare domanda tramite istanza da presentare al MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) specificando i seguenti fattori: - numero di abitanti ( è concesso un fondo pari all’acquisto di un eco-compattatore ogni 100 mila abitanti) - Il progetto ( che deve essere costituito da una relazione descrittiva e da un preventivo di spesa previsto per il posizionamento e l’installazione dell’eco-compattatore). La valutazione dei progetti ai quali sarà attribuito un punteggio avverrà nel rispetto dell’ordine di arrivo delle istanze. Gli eco-compattatori sono in grado di riconoscere la tipologia di rifiuto e riducendone il volume rendono più efficace il processo di riciclo. Gli importi che vengono riconosciuti ai Comuni sono di 15 mila euro per eco-compattatori di capacità media e di 30 mila euro per quelli di capacità alta. Favorire la raccolta “selettiva” e migliorare l’intercettazione e il riciclo in un’ottica di economia circolare è quanto mi auguro che intraprenda il mio Comune da poco nominato unico Comune Ibleo Plastic Free.

Grazie.

Emanuela Napolitano

P.S.: La piattaforma per l’invio delle istanze è disponibile al seguente link: https://padigitale.invitalia.it/