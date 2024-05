Ragusa, manca l'acqua anche in via Germania e in via Beccaria

Ragusa - Gentile redazione di Ragusanews,

in merito all’articolo pubblicato in data odierna e recante titolo ”i miei disservizi idrici stagionali a Ragusa” sappiate che l’abitante di via Ramelli non è solo e non è il solo che in questi giorni sta patendo la fame d’aria, leggasi ACQUA, perchè l’acqua, come l’aria, è indispensabile per la sopravvivenza umana.

Senza nessun preavviso, comunicazione, email, improvvisamente noi abitanti di via Germania, e non solo, perché manca acqua pure in via Beccaria ( strada per Chiaramonte), ci siamo ritrovati all’asciutto con bambini ed anziani allettati. A tutt’oggi , come sottolinea e descrivono bene la situazione le parole dell’abitante di via Ramelli, non risulta una comunicazione delle reali motivazioni della mancanza d’acqua, non risulta un coinvolgimento delle personalità pubbliche né un intervento concreto di Iblea Acque che non manda le autobotti cancellando le prenotazioni e non consentendo ai cittadini di comunicare celermente con i suoi centralini, a me sin ora non hanno mai risposto, e ricevono il pubblico solo il Lunedì e mercoledì mattino. Il tutto anche nella generale apatia e rassegnazione.

Grazie per l’attenzione

Un abitante di Via Germania