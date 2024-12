Belen, il padre Gustavo Rodriguez ustionato al volto

Gallarate -Gustavo Rodriguez, il padre della showgirl argentina Belen, è rimasto gravemente ustionato questa mattina a Gallarate. Il 65enne era all'interno di un capannone di via Cappuccini (ex sede di una tessitura) affittato come deposito quando un incendio è divampato per cause accidentali.

L'uomo, divenuto noto in Italia oltre che per essere il padre della bellissima showgirl, anche per aver partecipato all'edizione 2022 dell'Isola dei Famosi, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate, quindi trasferito nel reparto grandi ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano.

Fonti sanitarie affermano che Rodriguez ha riportati ustioni di secondo grado al volto e alle braccia.

Chi è Gustavo Rodriguez

Gustavo Rodriguez nasce in Argentina nel 1959. Da diversi anni vive a Milano. Insieme alla moglie, infatti, ha deciso di seguire in Italia i tre figli, Belen, Cecilia e Jeremias.

La carriera e la partecipazione a L'Isola dei Famosi

Da giovane prende i voti e diventa un pastore della Chiesa Anglicana argentina. Quando però Belen diventa famosa in Italia, Gustavo lascia il suo ruolo perché la carriera della figlia è in contrasto con i valori della Chiesa Anglicana. A quel punto decide di trasferirsi in Italia insieme alla moglie, per stare con i suoi 3 figli. Tra le sue passioni c'è la musica, suona infatti il violino e la chitarra, e si prende cura della famiglia, soprattutto del nipote Santiago. Gustavo Rodríguez diventa un personaggio televisivo quando nel 2022 partecipa a L’Isola dei Famosi insieme al figlio Jeremias.

Vita privata

Prima di conoscere e sposare Veronica Cozzani, dalla quale ha avuto i tre figli Belen (1984), Jeremias (1988) e Cecilia (1990), Gustavo era impegnato con un’altra donna di cui non si conosce l'identità. Nel 2018, quando aveva lasciato l'Italia, si era parlato di una crisi coniugale, ma le voci sono rientrate quando è tornato a casa.