Angelina Mango dimagrita, dieta e allenamento per il tour

Il tour nei club di Angelina Mango ha subito una battuta d'arresto improvvisa. Dopo essersi esibita nella prima delle due date previste a Napoli, la cantante è stata costretta a fermare la tournée a causa di un problema di salute. La rinofaringite acuta si risolverà in breve tempo (Angelina ha assicurato che si prenderà una pausa di quattro giorni) ma intanto sul web da giorni si parla con insistenza del suo vistoso dimagrimento.

Da Amici a oggi Angelina ha subito un drastico cambiamento fisico e i molti chili persi iniziano a fare preoccupare i suoi fan. Da sempre l'artista ha un fisico minuto ed esile e anche nella scuola di Maria De Filippi non ha mai sfoggiato curve né chili di troppo. Da quando la figlia di Mango ha vinto il Festival di Sanremo e si è vista catapultata sulla scena musicale internazionale, grazie alla partecipazione all'Eurovision Song Contest, la giovane cantante ha iniziato a seguire una dieta mirata e a fare attività fisica per prepararsi alle fatiche del tour.

"Mi preparo a quello che farò sul palco", aveva confessato mesi fa a Tv Sorrisi e Canzoni Angelina Mango, parlando della preparazione atletica portata avanti per potere sostenere i duri ritmi del tour. Ma gli ultimi video pubblicati dalla cantante su TikTok hanno fatto preoccupare i suoi seguaci. Nelle immagini condivise sulla popolare piattaforma social, Angelina è apparsa molto dimagrita con i muscoli in evidenza, ma anche un po' sciupata in volto. Le fatiche legate al tour e alla promozione del suo album pesano a livello fisico e psicologico, ma per i suoi fan dietro ci sarebbe altro.

