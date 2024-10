La mamma di Giorgia Meloni alla fiera mercato con le sue candele

Sora, Roma - È la normalità, bellezza!

Si sono svegliate alle cinque del mattino, il tempo di un caffè e di una doccia e poi di corsa nel centro di Sora dove hanno allestito uno stand per vendere delle originali e profumatissime candele al mercatino dell'antiquariato. Dietro il banco un artigiano d'eccezione: Anna Paratore, mamma della premier Giorgia Meloni. Con lei Marilena Cascone, imprenditrice sorana. Le due donne sono legate da una lunga amicizia, nata alcuni anni fa per caso in un ristorante di Roma.

"Quel giorni la vidi seduta ad un tavolo e la riconobbi subito - racconta la signora Cascone - Le chiesi di farmi una foto con lei che, sorpresa per quella richiesta, in un primo momento rimase interdetta, ma poi mi concesse il selfie. Iniziammo a chiacchierare parlando della Ciociaria e delle tradizioni gastronomiche di questo territorio di cui lei è appassionata e da allora, non ci siamo più separate". La società per cui lavora Marilena Cascone produce essenze ed oli essenziali, fra le altre cose, e conoscendo la passione della signora Anna che è una straordinaria artista, dipinge e scolpisce, si è fatta venire un’idea che, a quanto pare, funziona: creare delle candele artistiche con oli essenziali, che danno beneficio alla vista - sono infatti molto elaborate, delle vere e proprie piccole opere d’arte - ma anche alla sfera sensoriale ed emotiva. La proposta è piaciuta tantissimo alla signora Anna che, ospite di Marilena Cascone, ha accettato l’invito a partecipare al mercatino sorano dove sono state vendute candele a forma di zucca, gnomi, teschi e creazioni per Halloween.

"Adesso sto cercando di avere anche un posto per vendere le candele al mercato di Gaeta in modo tale da poter proporre queste meravigliose creazioni nel periodo di Natale e attendiamo con trepidazione anche il Giubileo per poterne donare una a Papa Francesco", fa sapere l'imprenditrice.