Arisa ad Acate cerca il fidanzato mettendo gli occhiali da sole di notte

Acate - La sottile linea fra esserci e farci è sempre difficile da demarcare. Arisa ha annunciato per la seconda volta in pochi mesi di essere in cerca di un fidanzato e di aver aperto le selezioni. La sua messe, tuttavia, è risultata infruttuosa. Il 21 aprile la cantante di "Sincerità" si è esibita in piazza ad Acate, riscuotendo successo di pubblico ma insuccesso sentimentale.

Un consiglio, per carità, non richiesto. Forse se toglie gli occhiali da sole di notte riesce a vederlo meglio.

