È morta Marina Bulgari, la regina dei gioielli aveva 93 anni

Roma - È morta nella notte, all’età di 93 anni, Marina Bulgari. Le sue creazioni e la sua ambizione hanno spinto una prima generazione di donne ad acquistare gioielli per se stesse. A indossarle, anche Sophia Loren e Jennifer Lopez. Nata a Roma nel 1930, trascorre la sua infanzia tra Roma, Atene e Corfù. Suo padre, Costantino Bulgari, era il primo figlio di Sotirios Bulgari, che nel 1884 fondò la famosa maison di moda. Nel 1973, dopo aver lavorato per molti anni nell’azienda di famiglia, succede al padre in Bulgari. Tuttavia nel 1976 la sua ambizione e la voglia di costruire qualcosa di suo la portano a lasciare la famosa maison di famiglia per dedicarsi a un progetto personale. Quello di MarinaB., brand di gioielli che lancia ufficialmente nel 1977 e che l’ha resa famosa in tutto il mondo.

L’anno dopo apre il suo primo showroom a Ginevra, trascorre molti mesi in giro per l’Europa esponendo negli hotel di Monte Carlo, Gstaad, Crans-Sur-Sienne, St Moritz e poi a Roma, Parigi e New York. È in questo periodo che crea le sue iconiche collezioni, “Onda” e “Pneu”, che danno vita a un design innovativo della montatura a molla, con un uso reinterpretato dei diamanti in pavé e degli elementi intercambiabili. Un’intuizione vera e propria per quel periodo.

Nel 1980 MarinaB sviluppa il suo tagli di pietra, diventato anch’esso iconico: “The Chestnut”. A metà strada tra la forma di un triangolo e quella di una pera. Col tempo nascono altre collezioni e nel 1986 la designer apre la sua boutique a Madison Avenue, a New York. Nel 1993 si trasferisce a Monaco, dove continua a disegnare gioielli concettuali fino al suo pensionamento.

Nel 2017 Guy Bedarida acquisisce la quota di maggioranza di MarinaB e diventa il nuovo direttore creativo, continuando però ad abbracciare l’estetica senza tempo che il marchio ha avuto fino a quel momento. Migliore amica della designer e architetta Gae Aulenti, è stata grande appassionata di vela, nel 1973 è stata campionessa mondiale della categoria “One tonner” insieme all’amico olimpionico ammiraglio Agostino Straulino. È stata l’unica altra sua grande passione, vista la dedizione nei confronti del lavoro.

“I gioielli sono i miei figli”, diceva. Vedova, non aveva avuto altri figli all’infuori di loro. I funerali saranno domani, alle 15, presso la basilica di Santa Croce in Gerusalemme. Non saranno in forma privata. A partecipare, oltre ai parenti, anche tanti ammiratori e clienti del marchio. Ma anche persone che Marina Bulgari ha ispirato: “Mia zia — spiega la nipote ed ex socia Laura Calissoni Colnaghi — ha insegnato a tutte noi donne come combattere nella vita. Era particolarmente audace, brillante. Una donna di visione. Con una preparazione e una visione eccezionali”.