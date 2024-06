Barbara d'Urso è diventata siciliana, ha acquistato casa a Noto

Noto - La notizia era nell'aria ma ora c'è la conferma. Barbara d'Urso (Napoli, 1957) ha acquistato casa a Noto. Dopo una vacanza nel mare di Favignana la conduttrice televisiva è tornata a Noto dove lo scorso agosto aveva trascorso alcuni giorni di relax, ospite di amici che lavorano nel mondo della moda e che svariano i loro interessi anche nel settore immobiliare.

News Correlate Barbara D'Urso è tornata in vacanza a Noto

E i mesi appena trascorsi saranno serviti a maturare la decisione di Barbara d'Urso di diventare siciliana, pagando l'Imu al Comune di Noto. Top secret l'investimento, non si sa se la casa appena acquistata dalla showgirl sia in città, nelle immense campagne netine o vicina al mare, di certo c'è che Barbara ha fatto diverse escursioni nel mare di Marzamemi e una pranzo frugale in campagna nelle scorse ore.

Reduce da polemiche sul suo stile di conduzione televisva e dalla lite con Piersilvio Berlusconi, Barbara d'Urso sembra volersi lasciare il passato alle spalle per dedicarsi alla spensieratezza di questo momento della sua carriera.

Nella foto, Barbara d'Urso nel mare di Marzamemi due giorni fa.