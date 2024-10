Belen a Noto, la FOTO

Noto - Ecco la foto di Belen in spiaggia a Noto. Come narrato in un precedente articolo, Belen e Cecilia Rodriguez sono a Noto in "vacanza di lavoro".

Belén (Buenos Aires, 1984) e Cecilia Rodriguez (Pilar, Argentina, 1990) sono in Sicilia con il loro staff, dagli stylist ai truccatori, fino ad arrivare ai make-up artist, e stanno realizzando la nuova campagna di un brand di costumi e bikini che le due sorelle hanno fondato insieme. Tra shooting in due pezzi, selfie a effetto vedo-non vedo e un set allestito su una spiaggia deserta, le due sorelle si stanno servendo dei social per documentare l'incredibile esperienza.

E oggi, dopo le foto di Cecilia, è apparso il primo scatto in spiaggia di Belen.