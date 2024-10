Lucia Goracci, chi è la giornalista che ha subito l'assalto in Libano

Libano - «Non abbiamo parole per descriverne la profondità umana e la grande dolcezza di Ahmad». È drammatico il racconto di Lucia Goracci, inviata del Tg3, la cui troupe questa mattina è stata aggredita e inseguita in un villaggio a nord di Sidone, nel Sud del Libano. Proprio durante l'assalto l'autista della troupe, Ahmad Akil Hamzeh, si è accasciato a terra ed è morto nonostante i tentativi di rianimarlo. Lucia Goracci e Marco Nicois e Kinda Mahlouf rispettivamente inviata, operatore e traduttrice della troupe, sono invece incolumi.

Chi è Lucia Goracci

Lucia Goracci (Orbetello, 1969) sui social non ha un nickname con nome e cognome, su Twitter (X) è semplicemente "zia Lulli". Nonostante il nome dell'account non di facilissimo reperimento, Lucia Goracci è una giornalista punto di riferimento per le notizie dall'estero, soprattutto per chi si interessa di Medio Oriente: dall'Afganistan all'Iran, Iraq, Siria. È un'inviata di guerra della Rai di lungo corso: ora si trova di nuovo in Medio Oriente e la sua troupe è stata presa di mira, aggredita a Sidone, in Libano, dove sta riportando le notizie sulla guerra scoppiata tra israele e il Paese dei cedri, il Libano appunto.

Originaria di Orbetello, classe 1969, è una delle inviate televisive italiane più focalizzate sulla questione israelo-palestinese. Nel 2011 ha vinto il Premio Ilaria Alpi, dedicato alla memoria dell'inviata del Tg3 uccisa nel 1994 a Mogadiscio, in Somalia. Nel 2014 il Premiolino. Ha firmato un'intervista in esclusiva mondiale al presidente turco Erdogan. Nel 2015 ha intervistato l'allora presidente iraniano Rohani. Solo tre giorni fa ha ottenuto un'intervista con l'attuale ministro degli esteri iraniano Aragchi.

Laureata in Scienze politiche alla Luiss, ha iniziato la sua carriera giornalistica nella redazione del TGR Sicilia, per poi passare al Tg2 come inviata in Medio Oriente e alla conduzione del Tg3. Inviata di Esteri di Rai News, soprattutto su territorio siriano e iracheno, e inviata Rai a Kabul, dal 2022 è corrispondente estera Rai dagli Stati Uniti nella sede di New York. L'ultima intervista che ha rilasciato dal fronte per spiegare il suo mestiere è stata alla trasmissione Tv talk dove ha scandito i fondamentali di questa qualifica giornalistica così delicata e pericolosa al contempo. «Il giornalista deve esserci. Far vedere che ha paura della guerra con loro, che ha fame e sete con loro…», ha detto a Mia Ceran.

Il 12 dicembre 2021 è stata protagonista di un controverso episodio in Romania. Durante la pandemia Covid fu sequestrata. Era lì per documentare le lacune della campagna vaccinale con un'intervista alla senatrice Diana Iovanovici Șoșoacă, che infastidita dalle domande, dopo aver inizialmente invitato la Goracci ad allontanarsi, ha allertato le forze dell'ordine rumene, accusando la sua troupe di furto e violazione di domicilio. La Goracci è stata così trattenuta contro la sua volontà oltre nove ore, prima nell'appartamento della senatrice e successivamente in un commissariato, salvo poi essere rilasciata grazie all'intervento dell'ambasciata italiana. Anni fa aveva rivelato di aver trovato l'amore in guerra, quando aveva conosciuto Miki Stojicic, un cameraman serbo.