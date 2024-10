Martin Scorsese gira documentario in Sicilia, eccolo a Taormina

Taormina - Martin Scorsese (New York, 1942) è in Sicilia da due settimane per girare il documentario sui naufragi dell’antichità, “Shipwrecks of Sicily”. Il regista di “Taxi driver” ha trascorso un weekend a Ustica in compagnia della figlia Francesca. L’isola al largo di Palermo è solo l’ultima meta scelta dal mito del cinema americano che, nei giorni scorsi, era stato anche al Teatro Antico di Taormina, nell’Ennese e nel Catanese e si era concesso una gita in barca approfittando dei giorni di sole. Ciak agli scavi archeologici della Morgantina e una cena a base di specialità siciliane alla trattoria “Da Federico” ad Aci Trezza.

Tra le location del docufilm, anche il parco archeologico di Selinunte, le cave di Cusa a Campobello di Mazara, Pantelleria, il museo del Satiro danzante di Mazara del Vallo, il museo regionale Agostino Pepoli di Trapani. Ciak anche al museo archeologico regionale Salinas a Palermo. Ma anche alla Tonnara di Favignana, all'isola di Mozia e a Erice. Ci sarà tempo anche per tornare nella cittadina d’origine dei nonni paterni, Polizzi Generosa. I nonni materni, invece, erano di Ciminna.