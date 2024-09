Boccia, chi è l'ex marito Marco

Pompei - Appare in tv con il volto coperto: «Non mi interessano i riflettori, mi interessa solo stare lontano da quella persona». La persona a cui fa riferimento è Maria Rosaria Boccia, la 41enne di Pompei coinvolta nel caso Sangiuliano e l'uomo che parla è il suo ex marito, Marco M. Il nome lo ha rivelato Dagospia. Ma chi è l'uomo che entra a sorpresa nella vicenda che ha portato alle dimissioni del Ministro della cultura?

Marco è un imprenditore di Torre Annunziata che, a causa di un errore di trascrizione del tribunale che Boccia non ha inteso correggere, resta il marito della 41enne di Pompei, benché separato dal 2010 dopo neanche un anno di matrimonio, scrive Dagospia. Boccia e il marito sono stati sposati solo un anno e non hanno figli. Lo racconta lui stesso, raggiunto telefonicamente in esclusiva da "4 di sera", programma condotto da Paolo Del Debbio su Retequattro. «Un anno mi è bastato e avanzato», dice facendo supporre che la loro storia e il conseguente divorzio sono stati molto travagliati. Lui le ha dovuto fare causa, come scrive Dagospia. «Capisco che Rosaria sia impegnata a organizzare Grandi Eventi e il G7 e non trovi il tempo di venire in tribunale a mettere una firma che chiuda l’incubo che si trascina da 14 anni». L’uomo rimanda al suo legale, l’avvocato Rosalba Cirillo: «Ci avremmo messo un secondo a correggere l’errore che era del codice fiscale di Boccia, ma lei non si è mai presentata al Tribunale di Nocera per ritirare le carte e procedere alla correzione, così come è avvenuto per il divorzio». E ripete: «Le ragioni del divorzio sono serie, posso dire che la signora ha fatto un’altra vittima». «Se vuole le lascio il numero del mio avvocato che mi sta curando il divorzio dopo dieci anni con la signora - dice a Del Debbio - e non dottoressa, signora e ripeto signora». E aggiunge: «Non sono stupito e non invidio neanche il Ministro perché quello che passerà non se lo può neanche immaginare».

Su Instagram Marco condivide le sue foto di viaggi all'estero e vacanze in barca. Nessun riferimento alla moglie Maria Rosaria. Anche lei non ha mai menzionato il suo ex marito. Sul profilo social della donna, dove compaiono anche le foto con l'ex ministro Gennaro Sangiuliano che ieri si è dimesso dopo aver ammesso di aver avuto una relazione di tre mesi con la donna, non ci sono foto sul suo passato amoroso.

Chi è Maria Rosaria

La Boccia è un'imprenditrice, su LinkedIn scrive di avere conseguito una prima laurea in Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope nel 2005 e una seconda in Management all’Università telematica Pegaso nel 2023. Come dichiara su Instagram (su cui i follower stanno aumentando di ora in ora, superando abbondantemente, in questo momento, i 44 mila), è presidente di un’azienda che si chiama Fashion Week Milano Moda, ma che non ha a che fare con la Fashion Week di Milano.

Poche ore prima rispetto all’intervista telefonica che l’ex marito di Maria Rosaria Boccia ha rilasciato a Rete 4, anche la diretta interessata si è espressa in merito al caso Sangiuliano. L’imprenditrice ha infatti raccontato la sua versione dei fatti ai microfoni di La7, dichiarandosi dispiaciuta per le dimissioni del Ministro della Cultura. «Fino a 10 giorni fa nessuno mi conosceva e la mia vita era fantastica» aggiunge Boccia e alla domanda su come sia ora, è netta: «Non proprio semplice». Commentando i titoli di giornale su di lei dice: «Io una spia? Se il ministro avesse detto la verità dal primo momento non sarei qui. Io ho solo rettificato le bugie del ministro. Non lo spiavo, lavoravo con il ministro». E poi: «Non ho paura delle indagini perché ho semplicemente detto la verità. Sono stata chiusa otto giorni in casa, ho pensato e ho risposto solo ed esclusivamente quando ha parlato il ministro. Io ho rispettato l'uomo e le istituzioni».

«In questa vicenda ci sono tante donne che non stiamo menzionando. Chiedo al ministro di dire la verità su di noi - ha detto la Boccia - Io penso che tutta questa situazione si debba spegnere al più presto possibile, senza fare ulteriore male a nessuno e senza coinvolgere ulteriori persone. Non è rispettoso che un ministro continui a dire cose inesatte, allargando il cerchio della menzogna a persone che potrebbero entrare nel baratro».

Boccia continua a difendersi. «Io non ho bisogno di soldi, ho un lavoro floridissimo la mia famiglia non ha bisogno di cariche, di sistemazione, i mei amici hanno lavori appaganti. Certo che sapevo che il lavoro era gratuito, ho firmato!", ha detto ancora replicando ai giudizi che le sono stati attribuiti in alcuni casi di «arrampicatrice sociale».