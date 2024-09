Carmen Consoli ha compiuto 50 anni

Catania - Carmen Consoli, cantautrice siciliana dalla voce inconfondibile e dallo stile unico, ha festeggiato ieri 4 settembre i suoi 50 anni. Nata a Catania il 4 settembre 1974, cresciuta nel vicino paese di San Giovanni La Punta, è grazie a suo papà che si avvicina alla musica iniziando a suonare la chitarra. In uno dei suoi primi concerti con i Moon Dog's Party, viene notata da Francesco Virlinzi dell'etichetta Cyclope Records, che decide di seguirne la carriera. Negli anni, tra energia rock, melodie nostalgiche e testi auto-ironici, Carmen Consoli raggiunge prestigiosi traguardi. Soprannominata "la cantantessa”, con la sua notevole abilità scenica si è imposta come una delle icone del cantautorato femminile italiano. E ha regalato al pubblico una vasta gamma di collaborazioni e duetti con artisti di rilievo, sia italiani che internazionali.

Il primo Sanremo

Alla fine degli anni Ottanta Carmen Consoli inizia a collaborare con il produttore Francesco Virlinzi, fondatore della casa discografica Cyclope Records. Risale al 1995 la partecipazione della cantautrice a Sanremo Giovani con il brano «Quello che sento». Dopo aver superato la selezione Consoli si presenta in gara all'edizione 1996 del Festival tra le Nuove Proposte con la canzone apripista del suo album d'esordio «Due parole»: «Amore di plastica», scritta insieme a Mario Venuti.

Perchè "cantantessa"

Fu il produttore sudafricano Allan Goldberg a chiamare per la prima volta Carmen Consoli «cantantessa». In sala d'incisione, ai tempi della registrazione del disco «Due parole», la cantautrice spiegò a Goldberg che in italiano si utilizza il suffisso «essa» per trasformare al femminile un sostantivo. Così lui, per non usare il termine «cantante» riferito a Carmen perché a suo avviso suonava male, coniò «cantantessa».

"Confusa e felice"

Nel 1997 Carmen Consoli torna in gara a Sanremo, tra i Campioni, con la canzone «Confusa e felice». Oggi è tra i brani più identificativi della cantautrice, ma al Festival non arrivò nemmeno in finale (fu eliminata al termine della prima serata).

Non usa i social

Carmen Consoli ha raccontato di non usare i social. Diceva qualche settimana fa a Sette: «Il primo social, WhatsApp, me l’ha installato mio figlio. Perché sennò non riusciva a chiamarmi in America. Ogni volta che lo usavo la gente attorno a me rideva. Poi ho capito: mi aveva messo come sfondo l’immagine di una scimmia col microfono».

Canzoni per il cinema

Nel 2001, per il brano «L'ultimo bacio» presente nel film omonimo di Gabriele Muccino, Carmen Consoli ha vinto un Nastro d'argento. Nel 2005 ha scritto con Goran Bregović la canzone principale della colonna sonora del film «I giorni dell'abbandono» di Roberto Faenza (per cui ha ottenuto la candidatura al David di Donatello nella categoria miglior canzone) e nel 2008 ha composto la sua prima colonna sonora originale per «L'uomo che ama» di Maria Sole Tognazzi.

Riconoscimenti

Nel corso della sua carriera Carmen Consoli ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti. Tra questi la Targa Tenco come miglior album per «Elettra», il premio Amnesty Italia per il brano «Mio zio» e il Premio Amnesty International per «L'uomo nero». È inoltre stata nominata Goodwill Ambassador dell'Unicef e Cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica Italiana.

La Notte della Taranta

Nel 2016 Carmen Consoli è stata la prima maestra concertatrice della Notte della Taranta.

Il tour con Elvis Costello

Nel 2023 Elvis Costello e Carmen Consoli si sono esibiti insieme nel nostro Paese. Si conoscono da molto tempo, come ha raccontato il cantautore in questa intervista al Corriere: «Eravamo entrambi ospiti a una bellissima trasmissione tv in Italia, non so se la facciano ancora, il Roxy Bar di Red Ronnie. Mi sono subito innamorato della musica di Carmen e ho iniziato a seguire quel che faceva. Poi sono andato a vederla quando è venuta a New York con il disco “Eva contro Eva”. Penso che abbia un sound veramente poetico».

Vita privata

Carmen Consoli ha sempre mantenuto la sua vita privata lontana dai riflettori. Nel 2013, da single, è diventata mamma di Carlo Giuseppe, avuto tramite fecondazione assistita.

Foto di Roberta Ficili.