Buffon e Ilaria D'Amico sposi

Lucca - Ilaria D'Amico e Gigi Buffon sono marito e moglie. Il "sì" ieri tra le colline lucchesi, in Versilia, davanti a 250 invitati. Dopo la cerimonia, aperitivo, cena in piedi, dolci, taglio della torta e danze. Tutto curato nei minimi dettagli ma informale come sono gli sposi. Un "regalo" speciale poi è arrivato dal figlio maggiore di Gigi e Alena Seredova: Louis, che gioca nella primavera del Pisa ha segnato 2 gol contro la Salernitana.

News Correlate Gigi Buffon e Ilaria D'Amico: matrimonio in Versilia

Gianluigi Buffon veste Armani per l'occasione, con completo scuro e gilet chiaro. Mentre Ilaria D'Amico ha scelto un abito in pizzo Luisa Beccaria con spalle scoperte e copricapo in stile figlia dei fiori.

Tra gli invitati alla cerimonia buona parte del mondo del calcio ma anche volti volti noti dello spettacolo: Monica Bellucci, una delle testimoni della sposa, accompagnata dal compagno Tim Burton, ha scelto un completo pantaloni scuro. Benedetta Parodi in abito floreale firmato Giada Curti. Ci sono Luciano Spalletti, Giorgio Chiellini, ma anche Bonucci e Barzagli.