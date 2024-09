Pippo Baudo (con un problema al ginocchio) riappare in carrozzina. VIDEO

Pomezia, Roma - Pippo Baudo (Militello Val di catania, 1936) e Pier Francesco Pingitore sono amici da moltissimo tempo e, proprio ieri, l'autore televisivo inventore del Bagaglino ha compiuto 90 anni. Pingitore ha festeggiato oggi, sabato 28 settembre, insieme alle persone a lui più care tra cui anche il conduttore siciliano: la festa si è tenuta a Villaggio Martufello, nei pressi di Pomezia. Pippo Baudo - che da molto tempo non compariva in pubblico - è tornato davanti all'obiettivo in sedia a rotelle ma sempre sorridente.

Alla festa di compleanno dei 90 anni di Pier Francesco Pingitore c'erano tutti gli ex protagonisti del Bagaglino tra cui: Valeria Marini, Pamela Prati, Milena Miconi, Maurizio Mattioli, Martufello. Ma anche volti noti dello spettacolo come: Gabriella L'abbate, Manuela Villa, il regista Mirko Alivernini, l'attore Enzo Piscopo, Morgana Giovannetti, Graziella Pera, Carla Vistarini, Mario Zamma. All'evento ha preso parte anche Pippo Baudo che si è presentato in sedia a rotelle ma sempre con il sorriso. Il conduttore ha 88 anni ed era da tempo che non compariva in pubblico, per questo, nell'ultimo periodo, sono fioccate fake news in merito al suo stato di salute.

Da almeno cinque anni Pippo Baudo ha un problema a un ginocchio che gli ha creato seri problemi di deambulazione. Il VIDEO della festa: