Gina Schumacher si è sposata: ospiti consegnano i cellulari

Isole Baleari - Una cerimonia di sobria eleganza e superprotetta la cui data è stata tenuta segreta fino alla celebrazione del rito. Sorrisi, musica, panorama mozzafiato e clima tiepido del Mediterraneo di fine estate. Gina Schumacher si è sposata ieri, sabato 28 settembre, sull’isola di Maiorca con Iain Bethke con il quale è fidanzata da 7 anni. La figlia di Michael, sette volte campione del mondo di F1, ha 27 anni, è una campionessa di equitazione (specialità reining), lui è di un anno più vecchio: padre tedesco e madre inglese, competeva nel salto ad ostacoli. Ha un’azienda che si occupa di allevamento e di coaching di cavalli, con Gina già vivevano insieme in Svizzera anche se gran parte del tempo lo trascorrono nel ranch in Texas che mamma Corinna aveva acquistato per la figlia, specializzata, come detto, in una particolare disciplina western. Un centro gemello ha aperto alle porte di Ginevra. Una volta Gina, durante un'esibizione in Italia, dedicò a suo papà una coreografia in sella a un cavallo ornato come una Ferrari.

Già, Michael: le condizioni del sette volte campione del mondo dopo l’incidente sugli sci di Meribel non sono conosciute, se non a pochissimi che lo frequentano che non hanno mai rivelato nulla. Alcuni di loro erano stati invitati al matrimonio celebrato nella villa di Port D’Andratx, una tenuta appartenuta al presidente del Real Madrid Florentino Perez, passata di mano per una cifra vicina ai 30 milioni di euro, e dotata anche di eliporto. La cerimonia si è tenuta al pomeriggio nel giardino sotto un padiglione allestito con decorazioni floreali. A petali era anche l’abito di Gina dello stilista Enzoani, fatto su misura. Mentre lui indossava un gessato di alta sartoria britannica con gilet grigio intonato alla cravatta. A curare il catering è stata la chef stellata Macarena «Maca» De Castro, originaria proprio dell’isola di Maiorca, amica di Rafa Nadal. In tanti hanno lavorato per la preparazione delle nozze, seconda la «Bild» la famiglia Schumacher avrebbe chiesto a ogni collaboratore di consegnare gli smartphone prima di entrare all’interno della proprietà. Di pochi giorni fa infatti è la notizia del rinvio a giudizio da parte di un tribunale tedesco per tre uomini che avevano ricattato Corinna minacciando di pubblicare sul dark web foto private di Michael (prima e dopo l’incidente) se non fossero stati versati 15 milioni di euro. Uno di questi era un ex collaboratore di famiglia. Anche per questo il cordone di privacy attorno a Michael si sarebbe stretto ulteriormente negli ultimi giorni, ed è probabile che sia stato tenuto all’interno della casa piuttosto che in giardino. Gina ha condiviso messaggi di felicità con gli amici più stretti e con il fratello più piccolo Mick, naturalmente presente insieme alla fidanzata Laila Hasanovic. Insieme allo zio Ralf con il compagno Etienne.