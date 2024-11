Carmen Russo a Verissimo: dalla crisi con Enzo Paolo Turchi all'amore per la figlia Maria

Ballerina, showgirl ma non solo, Carmen Russo è ospite oggi su Canale 5 nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin.

Nata a Genova il 3 ottobre 1959 (ha 65 anni ed è alta 1 metro e 70 centimetri), Carmela Carolina Fernanda Russo è da sempre molto legata alla famiglia, in particolare ai suoi genitori. Sua madre Giuseppina Gherardini era una cassiera di cinema, suo padre Giovanni Russo invece era un poliziotto. «Grazie mamma per avermi amato e cresciuto, grazie per i valori che mi hai trasmesso. Mi manchi mamma, ma so che Dio ti ha tra le sue braccia e io nel mio cuore. Ora sei con papà, la vostra mano posata sulla mia spalla rimarrà con me per sempre», aveva scritto in un post su Instagram nel 2019.

Carmen Russo ha mostrato fin da giovane una grande passione per la danza e lo spettacolo. Muove i primi passi nel mondo dello spettacolo negli anni '70 in diverse produzioni cinematografiche. Negli anni '80 raggiunge grande notorietà grazie alle sue interpretazioni nelle commedie sexy all'italiana come Mia moglie torna a scuola, di Giuliano Carnimeo (1981), Giovani, belle...probabilmente ricche, di Michele Massimo Tarantini (1982) e Paulo Roberto Cotechiño centravanti di sfondamento di Nando Cicero (1983). Nel 1981 ha affiancato Raimondo Vianello come spalla nella trasmissione Stasera niente di nuovo, prendendo parte anche a Colosseum su Rai 1 nell'estate 1983.

L’anno seguente è entrata nel cast del fortunato Drive In, mentre dal 1985 ha partecipato alla seconda edizione di Risatissima condotto da Lino Banfi, e al varietà Grand Hotel. Nel 1987 conduce insieme a Paolo Villaggio Un fantastico tragico venerdì. Dal 1990 al 1991 passa in Rai, partecipando a Domenica In. Dopo alcuni anni trascorsi nella tv spagnola, torna alla ribalta nel 2003 partecipando alla prima edizione de L'isola dei famosi. Nel 2006 è nel cast della versione spagnola del reality, Supervivientes VIP. Nel 2012 è ancora concorrente de L’isola dei famosi, e veste poi i panni di opinionista in vari programmi di Canale 5 come Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque, Domenica Cinque, Domenica Live. Il 2017 la vede prendere parte al Grande Fratello Vip, programma a cui partecipa anche nella stagione 2021-2022. Nel 2020, invece, entra nel cast di Tale e quale show. Da settembre 2022 ad aprile 2023 si è esibita, a puntate alterne, con un balletto a fine puntata nella settima edizione del Grande Fratello VIP. A febbraio 2024 è madrina del Carnevale di Cinecittà World, dove si esibisce con il suo Carmen Russo Live Show.

Riguardo alla vita privata, il nome che accompagna da sempre l’attrice è quello di Enzo Paolo Turchi. La coppia si è conosciuta tra il 1982 e il 1983.

Lei ballerina, lui coreografo. Nonostante Enzo non era il tipo ideale di Carmen, per lei è stato un vero e proprio colpo di fulmine: «Non era il mio tipo, conoscendolo mi ha affascinato. Era molto gentile con tutti. Un giorno, in sala prove, si arrabbiò con i ballerini. Venne fuori un carattere molto forte. Dissi: ‘È un diavolo che fa l'angelo o un angelo che fa il diavolo’», ha rivelato nel 2017 nella casa del Grande Fratello Vip.

Tuttavia, il loro rapporto professione ha frenato la passione. Enzo non voleva che ci fossero interferenze tra privato e lavoro: «Mi facevo trovare tutta sexy in camerino, ma lui chiudeva subito la porta e se ne andava. Poi il 5 agosto del 1983, in un hotel, scattò tutto ma mantenemmo la storia segreta perché le storie tra artisti non erano viste di buon occhio». Da quel momento, i due non si sono più lasciati. Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi si sono sposati nel 1987 e nel 2013 hanno avuto, grazie alla fecondazione assistita e dopo otto anni di tentativi, una figlia di nome Maria. Insieme, hanno aperto anche due scuole di ballo, una a Napoli e una a Palermo.

Non si può immaginare Carmen Russo senza Enzo Paolo Turchi, coppia sul lavoro e nella vita. I due sono inseparabili, tanto che è davvero difficile immaginare che possa esserci una crisi così forte da farli allontanare. Eppure, quando il ballerino si trovava nella casa del Grande Fratello, qualche crisi c'è stata. Ad Enzo sono arrivate tante voci, come dei presunti flirt di sua moglie con Stefano de Martino. Gossip che Carmen Russo ha smentito: «Ad Enzo erano arrivate tante voci e lui aveva pensato che non lo volessi più. Anche io ho letto di tutto, perfino di un mio feeling con Stefano De Martino. Enzo pensava che io lo volessi tradire, ma non ho mai pensato ad un altro uomo. Da 42 anni il mio grande amore è solo Enzo Paolo», ha rivelato nella puntata di sabato 26 ottobre 2024 di Storie di Donne al Bivio. Proprio in occasione di questa momentanea crisi, Carmen Russo è stata un'intera settimana nella casa del Grande Fratello per rassicurare il marito Enzo Paolo Turchi. Lei non l'ha mai negato e a Diva e Donna ha raccontato: «Eravamo vicino all’addio», poi però è successo qualcosa che ha riacceso la scintilla tra di loro. «Abbiamo fatto l’amore in tv e non ci lasciamo più», conclude lei. I due infatti, hanno confessato di essersi lasciati andare e di aver fatto l'amore nella loro camera durante una delle notti trascorse insieme nella casa del Grande Fratello. Tra i motivi della crisi, il sospetto nato in Enzo Paolo che la moglie potesse tradirlo. Addirittura, il ballerino era arrivato a pensare che la moglie potesse avere qualcosa di più che una simpatia per Stefano De Martino. Un gossip che la stessa Carmen ha smentito a Storie di donne al bivio: «Stefano De Martino è un conduttore bravissimo e molto giovane. Non ho mai preso con lui nemmeno un caffè. Da 42 anni il mio grande amore è solo Enzo Paolo».

La figlia Maria

Diventata mamma a 53 anni, in un'intervista del 2022 a Verissimo ha parlato di sua figlia, Maria: «Io sono arrivata ai 40 anni senza accorgermene, ho capito solo allora che forse c'erano dei problemi, perché noi non abbiamo fatto niente per evitare di avere un bambino. Facendo poi delle visite abbiamo capito che poteva aiutarci solo la fecondazione assistita». Nella sua vita, Carmen Russo ha raggiunto notorietà e tanti traguardi, ma il suo successo più grande è proprio la figlia: «Sono stata felice nella vita, ho fatto tante cose belle, ho realizzato il mio sogno di bambina, però il mio successo più grande è mia figlia. Maria è il senso della mia vita».

La fecondazione assistita

Una bambina nata undici anni fa: «Grazie a lei il nostro rapporto si è fortificato - racconta Carmen Russo al settimanale Gente - Desideravo diventare madre e non riuscivo, per un problema alle tube. Mi sono sottoposta a un rigido protocollo medico per la fecondazione assistita. Ho sempre creduto che prima o poi saremmo stati in tre. Enzo lo desiderava, ma per non mortificarmi, vista la fatica a restare incinta, diceva: “Stiamo bene anche io e te”».

La casa

La coppia vive a Formello nella campagna vicino Roma. La casa della coppia è una dimora su due piani che esprime uno stile unico ed eclettico. Ogni dettaglio degli interni riflette la personalità creativa dei due ballerini, con ambienti ricchi di oggetti artistici e ricordi personali. Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo hanno condiviso su Instagram spesso immagini e video da casa loro, mostrando alcuni ambienti del loro nido d'amore: una villa su due piani con piscina esterna. La piscina è circondata da un giardino e un ampio spazio pavimentato, tutto in pietra, creando un'atmosfera rustica e naturale che si integra bene con il paesaggio circostante. In lontananza, si vedono colline e alberi, contribuendo a una vista rilassante e immersa nella natura.