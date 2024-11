Emma Marrone: "Il tumore? ho avuto paura di morire. Stefano De Martino? Belen non ha fatto nulla"

Emma Marrone sarà una delle prime ospiti del nuovo format di Canale 5 "This is Me", in onda da questa sera, mercoledì 20 novembre, e presentato da Silvia Toffanin. La cantante racconterà l'inizio della sua carriera e il successo ottenuto ad Amici, ma parlerà anche delle emozioni provate una volta raggiunta la fama e, magari, anche delle sue relazioni passate. Quella che ha fatto parlare di più? Ovviamente, la storia d'amore con Stefano De Martino, nata proprio all'interno del talent show.

Emma Marrone nasce il 25 maggio 1984 a Firenze. La mamma Maria Marchese e il papà Rosario Marrone sono originari di Lecce ma, dopo la nascita della loro bambina, si fermato a Sesto Fiorentino per qualche anno salvo, poi, ritornare in Puglia. La passione di Emma per la musica è evidente fin da piccola e, proprio per questo, il papà che era un musicita la fa entrare nel suo gruppo musicale chiamato Karadreon e la fa anche esibire con la band H2O di cui lui era chitarrista. La cantante frequentò il liceo classico diplomandosi con una tesina che parlava proprio del suo grande amore: la musica.

Dopo una lunga gavetta che le ha permesso di esibirsi su palchi grandi e piccoli, Emma Marrone decide di provare a entrare ad Amici, il talent show più famoso d'Italia e condotto da Maria De Filippi. Era il 2009 e il programma si apprestava a cominciare la sua nona edizione. Emma, grazie alle sue doti canore ma anche al carattere resiliente che le permise di non mollare nemmeno durante le sfide più difficili, vinse il programma e nel 2010 firmò un contratto con la Universal Music Group. La sua carriera è costellata di brani di enorme successo come "Calore" oppure "Con le nuvole". Emma, poi, partecipa a Sanremo nel 2011 e con i Modà e la canzone "Arriverà", si classifica seconda dietro a Roberto Vecchioni, sempre nello stesso anno, apre l'unica tappa italiana del tour estivo di Taylor Swift che doveva ancora consacrarsi nell'Olimpo delle popstar internazionali. L'anno successivo, ovvero nel 2012, Emma partecipa al Festival di Sanremo con il brano "Non è l'Inferno" e vince la kermesse canora. L'album "Schiena" pubblicato nel 2013 è un successone e con questo disco e il singolo "Amami", Emma si afferma sempre di più nel panorama musicale italiano. "Trattengo il fiato", "Occhi profondi" e "Io di te non ho paura" risultano tra le canzoni più amate della cantante. Tra tutti i lavori di studio realizzati, Emma nel 2024 ha pubblicato il suo settimo album intitolato "Souvenir" che contiene anche il singolo "Apnea" presentato a Sanremo.

Nonostante Emma Marrone abbia sempre desiderato che le notizie che la riguardavano trattassero di musica, è stata spesso al centro del gossip per le sue storie d'amore. La più famosa? Quella con Stefano De Martino che nacque proprio all'interno del programma televisivo Amici. I due fecero coppia fissa dal 2009 al 2012 e si lasciarono perché lui conobbe la showgirl Belen Rodriguez ma anche per alcune incompatibilità caratteriali. Nel 2013, Emma ha avuto una breve frequentazione con l'attore Marco Bocci e, poi, nel 2015 con l'ex calciatore Fabio Boriello. Attualmente, dovrebbe essere single.

Emma Marrone e Stefano De Martino hanno vissuto un amore giovane e travolgente e, nonostante dopo la rottura i rapporti non siano stati semplici, ora, sono in pace. Qualche anno dopo la loro rottura avvenuta nel 2012, la cantante rilasciò un'intervista al magazine Chi dove raccontò la crisi improvvisa dovuta "all'arrivo in scena" di Belen Rodriguez: «Io e lui avevamo creato un pezzettino magico nel nostro privato: eravamo felici così e non avevamo bisogno di nient’altro. All’improvviso uno tsunami ha travolto tutto e tutti e a quel punto ho temuto davvero che tutti i sacrifici che avevo fatto per la mia musica fossero cancellati da quel maledetto circo mediatico. Ho saputo custodire i miei sentimenti. Non sono mai esplosa con esternazioni di rabbia e vendetta. Con copertine studiate "ad hoc". Ho abbracciato il silenzio e aspettato di capire tutto lucidamente».

Attualmente, il rapporto tra Emma Marrone e Stefano De Martino è molto buono. I due si sentono a volte e il conduttore di Affari Tuoi si è anche complimentato con la cantante per il suo ultimo album intitolato "Souvenir". In un'intervista rilasciata a La conferenza stampa, De Martino ha detto: «Ho un bel rapporto con lei. Ci siamo conosciuti da piccoli e abbiamo condiviso una fetta di vita ed è stato bello. Quando stavamo insieme è stato bello e abbiamo vissuto insieme gli anni più travolgenti per entrambi. Eravamo da poco maggiorenni. Insieme abbiamo cominciato un’avventura televisiva che è stata per tutti e due l’inizio di una nuova vita molto diversa. Quindi sono molto legato a lei e ci sentiamo spesso. Abbiamo davvero un bel rapporto». Si era anche parlato di un flirt tra loro ma le voci sono presto scemate da sole. Alcuni fan dell'ex coppia scrissero sui social che Emma "era scappata" da un evento non appena aveva saputo che c'era anche De Martino e lei, poco più tardi, scrisse: «Non sono scappata da nessuno. Io gli voglio un bene dell'anima».

Quando Emma Marrone e Stefano De Martino si lasciarono, lui si fidanzò praticamente subito con Belen Rodriguez che, nello stesso tempo, aveva lasciato Fabrizio Corona. Questi triangoli amorosi affollarono le copertine dei magazine per moltissimi mesi e, inoltre, tutti i protagonisti della storia evitavano luoghi dove sapevano che si sarebbero potuti incontrare. Nel 2020 - quindi anni dopo "il fattaccio" - Emma si prestò al format di Luca Bianchini "50 domande cattive" su Instagram e qualcuno le chiese se avesse mai perdonato Belen. «Diciamo che non dovevo perdonare lei. Belen non ha fatto niente di male, mettiamola così». Le due, poi, hanno sancito la pace andando avanti negli anni, tanto che, quando la showgirl argentina presentava Le Iene, Emma fu ospite di una puntata e postò il selfie insieme a Rodriguez scrivendo: «Vi sblocco un ricordo».

Subito dopo la fine della sua storia con Stefano De Martino, Emma Marrone conobbe l'attore Marco Bocci. Nel 2013, i due vissero una storia ricca di passione e romanticismo che, però, terminò quando lui incontrò Laura Chiatti che poi sposò e da cui ha avuto due bambini. Emma e Marco hanno sempre detto di essere rimasti in buonissimi rapporti anche per rispetto delle emozioni che hanno vissuto insieme.

Nell'estate del 2015, Emma Marrone stava vivendo un momento d'oro sia professionalmente che sentimentalmente parlando. La cantante, infatti, frequentava l'ex calciatore Fabio Boriello e in un'intervista rilascia al magazine Chi, raccontò: «Sono serena e non potrebbe essere diversamente. Ho trascorso due anni pieni di soddisfazioni, ho in cantiere un nuovo disco e un nuovo progetto e anche il mio cuore ha trovato la serenità. Sono semplicemente una ragazza di trent'anni che vive una storia d'amore. Ho deciso di vivere questo amore senza l'ossesione di matrimoni, figli e annunci da fare. Voglio viverlo e basta. Ad agosto mi dividerò tra la sala d'incisione e momenti di relax in compagnia del mio fidanzato e degli amici». I due si sarebbero lasciati a causa dei numerosi litigi e a "mettere un punto" sarebbe stata proprio Emma.

Emma Marrone ha spesso raccontato di avere vinto più volte la sua battaglia contro il tumore alle ovaie che, però, le sono state rimosse. In un'intervista raccontò di avere scoperto la malattia nel 2009: «Una mia amica, una collega di lavoro, doveva fare una visita ginecologica e mi aveva chiesto di accompagnarla. Una volta lì mi aveva proposto di fare la sua stessa visita, assicurandomi che la dottoressa era brava. L’ho vista cambiare colore in viso e da lì è stato un inferno. Il dolore più grande è stato vedere i miei genitori che erano completamente distrutti». Il tumore si ripresentò, poi, altre due volte: durante le selezioni di Amici e nel 2013. «Se ho mai avuto paura di morire? Sì. Ho fatto l’intervento in cui ho perso definitivamente le ovaie» ha concluso la cantante.