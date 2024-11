Claudia Gerini, il flirt con Verdone "voleva una storia seria, non ero pronta"

Claudia Gerini ha vissuto tanti amori e, ora, è felicemente impegnata con l'imprenditore Riccardo Sangiuliano che, in passato, è stato sposato con Nathaly Caldonazzo. L'attrice, poi, ha due figlie Rosa e Linda da cui, ha dichiarato, continua a imparare ogni giorno.

Claudia Gerini nasce a Roma il 18 dicembre 1971 e fin da giovanissima inizia a mostrare una certa passione per il cinema e il mondo dello spettacolo. Dopo avere concluso il liceo classico, si iscrive alla facoltà di sociologia ma abbandona gli studi per dedicarsi alla recitazione. Proviene da una famiglia molto unita e, in un'intervista a Verissimo di qualche tempo fa, raccontò il rapporto con la sorella Romina: «A me e mia sorella ci chiamavano ‘le due tedeschine'. Mia sorella Romina ha due anni più di me e siamo molto legate, siamo diverse, con caratteri diversi ma siamo complementari e guai se non ci fosse».

Claudia Gerini muove i primi passi nel mondo dello spettacolo molto giovane: ha solo 13 anni quando vince il concorso di bellezza Miss Teenager, nella giuria era presenta anche Gianni Boncompagni che la nota immediatamente. Nei primi anni ottanta, Gerini appare in alcuni spot televisivi, partecipa al film "Roba da Ricchi" e ai programmi televisivi "Primadonna" e "Non è la Rai", entrambi di Boncompagni. Negli anni, recita in lungometraggi come "Fuochi d'artificio", "Grande, grosso e Verdone", "La passione di Cristo" oppure "Tutti gli uomini del deficiente", diventando così un volto noto del cinema italiano. Nella sua lunga carriera televisiva e cinematografica, Claudia Gerini ha vinto un Ciak d'oro e ha ricevuto una nomination ai David di Donatello per il suo ruolo nel film "Diverso da chi?".

Claudia Gerini è stata sposata con Alessandro Enginoli, dirigente finanziario, dal 2002 al 2004 e proprio nel 2004 è nata la sua prima figlia Rosa Enginoli. Dal 2004 al 2016 è stata legata sentimentalmente a Federico Zampaglione, cantante dei Tiromancino, dal quale, nel 2009, ha avuto la sua seconda figlia, Linda.

Tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 ha avuto una breve relazione con Gianni Boncompagni, di quasi quarant'anni più grande. Gerini, nel 1996, ebbe anche un breve flirt con Carlo Verdone. Dal 2017 al 2020, l'attrice è stata fidanzata con il modello Andrea Preti e, ora, il suo cuore batte per il compagno Riccardo Sangiuliano.

In un'intervista rilasciata al magazine F, Claudia Gerini ha parlato del rapporto con i suoi ex e padri delle sue figlie, Alessandro Enginoli e Federico Zampaglione: «Mi sono sempre ricordata cosa mi ha unito ai padri delle mie figlie e ho cercato di mantenere con loro un bel rapporto da co-genitore, anche se non c’era più la coppia. «Entrambi hanno sempre avuto accesso illimitato alla mia casa. La separazione è dolorosa, ma per come sono fatta io, voltare totalmente pagina e non avere più rapporti con quello che con te ha condiviso un pezzo di vita è una cosa innaturale».

In un estratto del suo libro autobiografico "Se chiudo gli occhi. Vita, amori e passioni di una pragmatica sognatrice", Claudia Gerini racconta del flirt con Carlo Verdone: «Dopo "Sono pazzo di Iris Blond" è nato un flirt, non era una storia vera e propria. Lui voleva andare avanti mentre io ero confusa sentimentalmente. Non ero nel momento storico di avere una relazione seria come invece voleva lui. Ci abbiamo messo un po' ad accettare questa cosa ma ora siamo grandi amici». Al Corriere della Sera, l'attrice rivelò: «A 25 anni, avevo una vita un po’ disordinata proprio come Iris Blonde. Io volevo viaggiare, ballare al Dc10 di Ibiza, lui era in una fase più riflessiva. Ma siamo stati sempre amici e lo siamo ancora».

Dal 2017 al 2020, Claudia Gerini è stata legata sentimentalmente al modello Andrea Preti. Tra loro c'erano 17 anni di differenza che, però, non sono mai stati un problema. In un'intervista a Grazia raccontò: «La nostra storia non è finita di punto in bianco, io avevo lasciato molti avvertimenti». «Per proseguire un rapporto bisogna essere in due e io non me la sono sentita ma sono stata onesta con Andrea, gliel'ho detto in faccia. Lasciare una persona è triste, certo, ma nella vita succede. Non è la fine del mondo. Lui è adulto, saprà andare avanti».

Il nuovo amore di Claudia Gerini si chiama Riccardo Sangiuliano. I due sono stati paparazzati da Diva e Donna insieme l'estate scorsa mentre, durante una vacanza a Formentera, Spagna, si scambiavano effusioni durante un bagno in mare. Lui è l'ex marito di Nathaly Caldonazzo, ed è un manager di un'importante società di intermediazione assicurativa. È laureato in finanza aziendale alla Luiss e ha poi conseguito un master alla Columbia University. Di lui, Claudia ha detto al magazine F: «Dopo due anni da single, lui mi ha fatto tornare la voglia di condividere. È una storia che mi fa stare molto bene e dà pienezza alla mia femminilità. Sono innamorata. Sto vivendo una bellissima relazione».

Ospite nella trasmissione radiofonica "Un giorno da pecora", Claudia Gerini raccontò un aneddoto su Brad Pitt: «Ho sempre amato gli uomini con la carnagione scura e gli occhi scuri e quando si parlava di Pitt dicevo 'vabbé, il classico americano biondo con gli occhi azzurrì. Poi però'... Ero a cena a Venezia col mio fidanzato e c'erano Brad Pitt ed Edward Norton che erano lì per presentare 'Fight Club'. A fine cena, Pitt si spostò dalla nostra parte del tavolo e devo dire che sì, era molto bello. Era molto cowboy, sensuale, sicuro di sé e giocava con un accendino. E io, per ridere, mi sono detta: mi piacerebbe essere quell'accendino...».

L'attrice raccontò anche dell'incontro con Johnny Depp: «Con lui feci una 'claudiatà: andai a una cena a Roma dove c'era anche lui, era il periodo del processo contro Amber Heard. Quando me lo presentarono me lo abbracciai e gli dissi 'io sono dalla tua partè, e aggiunsi 'i love yoù. Lui rimase colpito. Ma non è finita qui: dopo gli scrissi il mio numero di cellulare su un bigliettino e glielo misi nel suo cappello. Purtroppo non mi richiamò...».

Qualche tempo fa, Claudia Gerini è stata ospite nel salotto di Verissimo e a Silvia Toffanin aveva raccontato il suo rapporto con le figlie Rosa e Linda: «I figli ti portano maturità, io sono sbocciata come donna. Nel mio caso, mi hanno portato tanto, una crescita personale. Io imparo tanto osservando le mie figlie».

L'attrice, poi, aveva aggiunto: «Sono elastica, sono molto comprensiva e cerco sempre di trovare una soluzione. Sono una ‘problem solver', mi chiamano per risolvere i problemi. La pazienza? La perdo, mi arrabbio e quando mi incavolo, sono molto brutta. Mi arrabbio, certo, ma penso anche che sia inutile arrabbiarsi. Ho un temperamento particolare».

Oltre alla famiglia e alle figlie, il grande amore di Claudia Gerini è il lavoro e nella sua intervista al Corriere della Sera ha raccontato: «Ho fatto 86 film. Io sono Jessica, Lorenza, Maria, Giovanna. Ho recitato due settimane al Mercadante di Napoli Canzoniere italiano di Pasolini. Il primo film l’ho fatto a 16 anni». «"Ciao ma’" di Giandomenico Curi, di cui è cosceneggiatore Roberto D’Agostino. Nella stessa estate ho fatto Roba da ricchi di Sergio Corbucci. Poco dopo ho cominciato in tv Non è la Rai. Ma l’Italia, lo sappiamo, è un Paese senza memoria, sembra sempre che non hai fatto niente».

Sempre al Corriere, Claudia Gerini si è lasciata andare a un ricordo non troppo piacevole: quando ricevette avances a 17 anni. L'attrice romana ha raccontato: «Ci sono stati tentativi ai quali mi sono sottratta. Ho avuto attenzioni anche spinte. Ero ragazzina… sono stata fortunata e ho potuto andarmene».

Un giorno, Gerini ha avuto una conversazione con le figlie in merito al ruolo degli uomini nella società: «Mia figlia Rosa rifletteva sul fatto che gli uomini non pendono più l’ascensore per paura di venire denunciati. Io dico: meglio che gli uomini abbiano paura piuttosto che mi infilino le mani dove vogliono. Ci sono debiti che i maschi 'devono pagare', colpe reiterate nei secoli».

Ma Claudia Gerini ha paura del tempo che passa? Teme di invecchiare? Quando Candida Morvillo del Corriere della Sera le fece questa domanda, lei rispose: «A volte, se vado con la mente troppo avanti o troppo indietro, devo stoppare i pensieri negativi e ricordarmi di stare nel presente. Però mi sento ancora femminile, non mi lamento ed essere una sportiva aiuta». L'attrice, infatti, è anche cintura nera di taekwondo e questa passione per le arti marziali è nata così: «Linda era piccola e mi faceva paura portarla fuori la sera con il passeggino. Quando ho visto quei calci per aria, così spettacolari, ho pensato: devo saperli fare. Consiglio corsi di autodifesa a tutte le donne: se sai difenderti, emani un altro tipo di vibrazioni. Se hai paura, l’aggressore lo sente e la tua paura lo eccita». Al Corriere della Sera, Claudia Gerini rivelò anche dove si vede all'età di 80 anni. Lei rispose in modo molto originale: «In Cambogia, a dare una mano in una casa famiglia».

«Ho talento coi bambini e non sono sicura di voler fare l’attrice per altri quarant’anni. Ho intenzione di stare comoda, non sono Madre Teresa, ma mi piacerebbe restituire un po’ delle cose belle che ho avuto».