Venezia, l’Hotel Bauer (5 stelle, sul Canal Grande) venduto a 300 milioni di euro

Venezia - Le prime indiscrezioni erano circolate a fine luglio, quando si era parlato di un’offerta mirabolante da 300 milioni da parte di Mohari Hospitality. Ora l’ufficialità: l’hotel Bauer di Venezia, iconico e storico albergo a 5 stelle sul Canal Grande, che occupa un palazzo duecentesco ristrutturato più volte fino all’attuale aspetto neogotico, è stato acquistato dalla società internazionale di Cipro, insieme al suo partner strategico in Europa, Omnam Investment Group, specializzato in investimenti immobiliari e nello sviluppo nel settore alberghiero di fascia alta, che lo darà in gestione alla cinese Rosewood.

La maxi-offerta batte la concorrenza della Lvmh di Arnault. Ora serviranno più di 100 milioni per completare i lavori di ristrutturazione. L'Hotel Bauer si trova nel cuore di Venezia ed è considerato uno dei tesori architettonici della città, che incarna il manierismo medievale veneziano della fine del XIX secolo. La struttura si trova sul Canal Grande, nello storico sestiere di San Marco, a pochi passi da Piazza San Marco. Sotto la nuova proprietà, la struttura sarà sottoposta a un ampio restauro, per riconquistare la sua grandezza come simbolo dell'eleganza veneziana.