Chiude il quiz di Amadeus sul Nove "Chissà chi è"

“Chissà chi è“, format con cui Amadeus ha debuttato il 22 settembre nell’access prime time del Nove non si farà più. Con ascolti bassissimi chiude prima della pausa natalizia, sabato 21 dicembre. Lo stop lo ha deciso il conduttore stesso, pronto a sperimentare altri due spazi televisivi per il 2025: una fascia post tg e una prima serata. L’indiscrezione arriva dal FQMagazine del Fatto Quotidiano. E già si capiva dall’intervista di Amadeus al settimanale Chi. «C’è sempre il tempo di sperimentare. Lo facevo in Rai tanto che ho fatto riposare I Soliti Ignoti e riportato in luce Affari Tuoi e lo farò a Discovery. Quando sono arrivato qui non avevo molto tempo per testare format inediti, nel 2025 vorrei fare qualcosa di nuovo, ci sto lavorando», ha dichiarato l’ex direttore artistico di Sanremo.

Qualche settimana fa Amadeus, in un’intervista a Radio Deejay, spiegò: «Devi capire se è il caso di continuare a quell’ora, perché poi bisogna essere pragmatici, non è che ti devi intestardire. La statistica ti dà dei segnali per capire che strada intraprendere e quindi vediamo». Ispirato al format Identity, ovvero i Soliti Ignoti, che tutti conoscono proprio perché condotto per anni da Amadeus su Rai1, Chissà chi è ha raccolto una media del 2,5-3% di share. Al contrario della riedizione della Corrida, che in prime time ha funzionato, raccogliendo il 6% di share (e raggiungendo mercoledì scorso il 7.7% nella seconda parte). Sempre secondo il magazine del Fatto Quotidiano i nuovi programmi di Ama saranno dopo Sanremo: quello in access prime time tra fine febbraio e inizio marzo; in prima serata invece in primavera, sempre sul Nove.