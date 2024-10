Celeste Dalla Porta, l'attrice protagonista di Parthenope di Sorrentino

Si chiama Celeste Dalla Porta ed è la giovanissima protagonista del nuovo film di Paolo Sorrentino: in Parthenope interpreta il ruolo della giovane protagonista, che da adulta ha il volto dell'attrice navigata Stefania Sandrelli. Per lei si tratta della prima esperienza cinematografica in assoluto. Il film, una co-produzione italiana e francese, è stato presentato in anteprima mondiale allo scorso Festival di Cannes, dov'era in concorso per la Palma d'Oro. Attualmente il film è nelle sale cinematografiche e verrà poi distribuito in streaming su Netflix. Chi è Celeste Dalla Porta e perché ha conquistato tutti, Paolo Sorrentino in primis?

Celeste Dalla Porta è nata il 24 dicembre del 1997 a Milano. La mamma è l'artista e fotografa Melina Mulas, mentre il padre è il contrabbassista jazz Paolino Dalla Porta. Il nonno materno, invece, è il fotografo bresciano Ugo Mulas, che ha conosciuto nonna Antonia Nini Bongiorno nel bar Jamaica di Milano, dove intellettuali e artisti si incontravano alla fine degli anni Cinquanta. È una figlia d'arte, cresciuta in un ambiente stimolante. Ha iniziato a lavorare come modella e a 21 anni era già molto richiesta a Milano, dove vive in zona Navigli con la famiglia. Ha studiato danza e teatro-danza con la coreografa americana Julie Anne Stanzak e ha frequentato anche corsi di teatro. Nel 2019 si è trasferita a Roma: si è diplomata al Centro sperimentale di cinematografia. Due anni dopo il diploma ha preso parte al cortometraggio Cecità di Niccolò Donatini, mentre in seguito è stata protagonista della miniserie Red Mirror, presentata al Festival di Venezia. È stata anche protagonista del videoclip Denti del cantautore M.E.R.L.O.T..

Mentre era ancora una studentessa, nel 2020, ha girato una scena del film di Paolo Sorrentino È stata la mano di Dio, che però in fase di montaggio è stata tagliata. Il regista è rimasto molto impressionato dal suo talento, tanto da volerla nei panni della protagonista da giovane nel film del 2024 Parthenope, che racconta la vita di una ragazza che si chiama come la città antica progenitrice di Napoli (Partenope), dagli anni Cinquanta, quando è nata, ai giorni nostri.

Quello di Parthenope per Celeste Dalla Porta è il primo ruolo in un film e il debutto al cinema. In un'intervista al Corriere della Sera, Paolo Sorrentino parlava così di lei: "Ha un’attitudine agli accenti e ha la capacità di interpretare una 18enne come una 35enne, senza ricorrere ad artifici laboriosi. Celeste possiede una sorte di dolore imperscrutabile che aveva Stefania Sandrelli in Io la conoscevo bene di Pietrangeli". Sul suo ruolo nel film del regista italiano, l'attrice a Cannes aveva raccontato: "Paolo mi ha detto di cercare la libertà sempre, in ogni scena, e ciò coincide con lo spirito di Parthenope che fa delle scelte che la portano a sbagliare, a riflettere, a rimanere sola". Aveva poi aggiunto: "Durante il percorso che ho fatto per realizzare questo film, è stato come se dovessi liberarmi di una parte più giovane di me, quella spensierata, ed entrare nel mondo dei grandi. Per concentrarmi su ciò che voglio fare nella vita".