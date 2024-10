Giovanni Minoli, testimone di nozze fu Giorgio La Pira

La notizia è stata rivelata da Piero Chiambretti durante l'ultima puntata della trasmissione Donne sull'orlo di una crisi di nervi, in onda su Rai Tre. Giovanni Minoli (Torino, 1945) ebbe come testimone di nozze del suo matrimonio il sindaco santo di Firenze, il pozzallese Giorgio la Pira. In questi giorni, Minoli e la moglie Matilde Bernabei, giornalista, produttrice televisiva e figlia di Ettore Bernabei, direttore generale della Rai dal 1961 al 1974, compiono 50 anni di matrimonio.

I due hanno una figlia di nome Giulia e hanno tre nipoti.