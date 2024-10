Anna Tatangelo fidanzata con l'ex calciatore Angelo Buttaroni

Diva e Donna li ha beccati alla luce del sole. Dalle voci alle foto quelle che dimostrano che il cuore di Anna Tatangelo è nuovamente pieno d'amore per l'ex calciatore del Roma City, Giacomo Buttaroni. Una nuova storia d'amore dopo quella durata circa un anno con il modello Mattia Narducci. Ci è voluto un'intera estate per la cantante riuscire a ritrovare il suo sorriso. Ma il risultato c'è e si vede. "I rumors sulla loro love story - scrive il settimanale diretto da Angelo Ascoli - rimbalzavano già da qualche settimana, ma la coppia era attenta a difendere la propria intimità e a non farsi vedere insieme". Ma i paparazzi sono stati più bravi di lei, più veloci anche di lui. Giacomo, più giovane di lei di 7 anni, «è già un habitué a casa di lei e si mostra molto disponibile: porta fuori la spazzatura dall’appartamento della cantante e la va a prendere di ritorno da un soggiorno di lavoro a Milano».

News Correlate