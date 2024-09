Chi è il figlio di Ornella Vanoni, Cristiano Ardenzi

Per anni non ha avuto alcun rapporto con la madre.

Cristiano Ardenzi è il primogenito, nonché unico figlio, della celebre ‘signora della musica italiana’, ovvero niente meno che Ornella Vanoni, nato del sentimentalmente difficile periodo che vide l’artista dividersi tra l’amore per Gino Paoli e quello per Lucio Ardenzi. Mentre la cantante era follemente innamorata del collega, infatti, questi era già impegnato in un matrimonio che rese impossibile coronare il loro sogno d’amore, spingendo Ornella Vanoni tra le braccia di Ardenzi, pronto ad attenderla con un anello di fidanzamento in mano.

Purtroppo per la Vanoni, che si rammarica ancora oggi di non aver mai trovato l’uomo della sua vita, l’amore con il talent scout durò pochi anni (e poi lei tornò con Paoli), ma le permise almeno di dare i natali a Cristiano Ardenzi, coronando parzialmente un altro dei suoi grandi sogni: mettere su una famiglia felice. Il figlio nacque nel 1962, due anni dopo il matrimonio Vanoni-Ardenzi e di fatto tutte le informazioni note sul suo conto finiscono esattamente in questo punto. Negli anni, infatti, differentemente dalla madre, Cristiano Ardenzi ha preferito mantenere un basso profilo, senza mai esporsi pubblicamente, farsi inquadrare dalle telecamere che (soprattutto nei suoi primi anni di vita) erano sempre dietro alla sua famosissima madre o rilasciare interviste, tanto che oggi non ha neppure un profilo social.

Ad oggi non si sa praticamente nulla di cosa abbia fatto Cristiano Ardenzi nel corso della sua vita, né dal punto di vista degli studi, né da quello della carriera o della vita privata. Quasi certamente possiamo dare per scontato che il figlio di Ornella Vanoni si sia sposato, anche se non si sa con chi o quando, dato che la stessa artista più volte ha nominato i suoi nipotini Matteo e Camilla, dei quali coerentemente con il padre non si conosce neppure l’età. Molti suppongono anche che tra Ornella Vanoni e il figlio Cristiano Ardenzi non ci sia stato alcun rapporto per diversi anni, probabilmente perché lui preferì seguire il padre dopo il divorzio. Parlando con Il Mattino, infatti, la cantautrice disse chiaramente che “abbiamo ricostruito un rapporto critico“, descrivendolo in un’altra occasione come un “ragazzo affettuoso, un marito esemplare e anche un padre straordinario“.