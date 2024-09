Chi sono i quattro figli di Giulio Andreotti. FOTO

Roma - Era maniacale la riservatezza di Giulio Andreotti uomo, che ha finito per avvolgere tutta la sua famiglia. Nelle sue biografie molto si parla della sua carriera politica, con luci e ombre, quasi nulla - nemmeno le date di nascita dei figli - dei suoi parenti. Andreotti, che è rimasto orfano molto presto ed è cresciuto in collegio, è stato sposato per oltre sessant'anni con la stessa donna, Livia Danese, detta «la marescialla» per l'educazione rigida impartita alla prole. La conobbe ai tempi del liceo. Lui stesso ha raccontato in un'intervista di aver sentito un'«affinità spirituale» (che li ha portati dopo breve tempo al fidanzamento e poi al matrimonio) con la futura moglie «mentre pregavano sulla tomba di un comune amico». Dal loro matrimonio sono nati quattro figli.

Il primogenito, Lamberto, 74 anni, è stato Ceo del colosso farmaceutico Bristol Meyers Squibb negli Stati Uniti. Stefano, il secondogenito, 72 anni, sposato, con un figlio trentenne, è stato dirigente della Siemens a Roma ed è ora in pensione. Marilena, la terzogenita, ha 70 anni. Dopo essere stata sposata con un diplomatico e aver vissuto per alcuni anni in Messico, è rientrata in Italia. Di lei non si trovava nemmeno una fotografia fino al funerale del padre. L'ultimogenita, Serena, 68 anni, è stata redattore capo presso l'Enciclopedia italiana Treccani. Sposata con il giornalista e funzionario Rai Marco Ravaglioli, hanno due figli: Giulia, 43 anni e Paolo 38.

Stefano ha parlato di come fosse la vita in famiglia con il padre Giulio. “A casa tornava poco. La sua vita era il lavoro. Si alzava alle 4-4.30, facendo disperare mamma. Guardava carte e documenti. Usciva all’alba per andare a messa, perché per lui era importante comunicare tutti i giorni con Dio. Anche nei Paesi dove non c’era il cristianesimo chiedeva la presenza di un missionario che celebrasse messa. Sabato, riposo assoluto. Domenica riceveva la gente, l’elettorato“, ha raccontato il figlio. “Però non vuol dire che non sia stato presente in famiglia. Non si parlava di politica da bambini, poi qualche occasione di confronto c’è stata quando siamo diventati ragazzi” ha aggiunto Stefano Andreotti.

Nella foto di copertina, Giulio Andreotti con la figlia Serena, ultimogenita.