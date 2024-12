Donatella Versace irriconoscibile, il nuovo look. VIDEO

"The Substance è reale". Una frase che rimbalza in queste ore sui social, dove gli utenti hanno accolto con stupore il nuovo look sfoggiato da Donatella Versace sul red carpet del musical Il Diavolo veste Prada. Per "sostanza", infatti, si fa riferimento ad un siero che nel film che vede protagonista Demi Moore riesce a creare una versione "più giovane, più bella, più perfetta" dell'attrice. A commentare la sua immagine anche il Daily Mail, tabloid inglese che in passato aveva definito la stilista italiana come una "statua di cera umana e botox" e che adesso titola un articolo definendo la sua trasformazione come "il più grande miglioramento della storia".

"La trasformazione di Donatella Versace ha a che fare con l'alchimia o la stregoneria". Ne sono convinti su X, dove in tanti non riescono a trovare altra spiegazione alla nuova immagine di Donatella Versace. E oltre al paragone con The Substance, ecco che spuntano anche diverse reference a La morte ti fa bella, film in cui il personaggio di Lisle von Rhoman è in possesso di un elisir di lunga vita che dona bellezza e giovinezza.

Non è la prima vola che la stilista finisce sotto i riflettori per il suo aspetto ma se negli anni passati il pubblico puntava il dito contro i ritocchi estetici, riempiendo i social di commenti denigratori, questa volta il sentiment è nettamente positivo.