Pamela Prati e la storia d'amore con Celentano

Pamela Prati e Adriano Celentano hanno avuto una storia d'amore. A rivelarlo è stata la stessa soubrette in una vecchia intervista rilanciata da Dagospia. "A Roma, prima di lui avevo avuto soltanto un amore, consumato prevalentemente in una cella frigorifera fra quarti di bue, con un giovane garzone di macellaio. Ma quando conobbi Adriano Celentano, a vent'anni, ero ugualmente abbastanza innocente... Ci amammo per due meravigliose notti. E ora attendevo un figlio da lui. Quando riuscii a trovarlo e a dirglielo al telefono si comportò come un estraneo imbarazzato: "Ho già i miei figli," disse "potevi stare più attenta".

Pamela Prati aspettava un figlio da Adriano Celentano

"Quel bambino lo avrei voluto. Ma non potevo metterlo al mondo da sola e senza denaro. Quando seppe che avevo abortito, Adriano mi sgridò: "Hai commesso un orribile peccato" disse. Un anno dopo quei giorni tremendi lo incontrai di nuovo a Roma. Fu gentile e m'invitò ad andarlo a trovare nel suo albergo, cosa che a me parve un altro insulto", ha aggiunto Pamela Prati, che nel 1980 fu scelta come modella per la copertina dell'album di Celentano dal titolo Un po' artista un po' no. Una foto che fece guadagnare alla soubrette una popolarità improvvisa: lo stesso scatto venne usato come copertina del numero di febbraio di Playboy Italia e la Prati venne eletta Playmate.

Nel 1980 Adriano Celentano risultava sposato con Claudia Mori, dalla quale ha avuto i tre figli Rosita, Giacomo e Rosalinda. Il rapporto tra i due ha vissuto però diversi momenti di crisi. In quegli anni il Molleggiato ha avuto anche un'intensa liaison con Ornella Muti. Pamela Prati, invece, non è mai riuscita a diventare madre dopo quegli aborti.