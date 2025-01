Fedez e Bianca Santoro fidanzati?

Fedez e Bianca Santoro sono una coppia innamorata o sono semplicemente amici? Il gossip impazza in questi giorni in merito a una presunta nuova relazione del rapper. Mentre l'ormai ex moglie, Chiara Ferragni, non si nasconde più con il suo Giovanni Tronchetti Provera, ma vive il suo amore alla luce dei riflettori e dei social, ecco che Federico Lucia sembrerebbe single e i giornali, dunque, vanno a caccia di presunte fidanzate. Il cantante ha trascorso delle splendide vacanze di Natale a Saint Barth. Nel gruppo di persone che era con lui c'era anche la figlia del giornalista Michele Santoro. I rumors sono esplosi: possibile che siano una coppia?

Tutto è nato dalla constatazione del fatto che Fedez e Bianca Santoro erano con lo stesso gruppo di persone in vacanza a Saint Barth. La figlia del primo matrimonio di Michele Santoro con Tonia Cardinale ha trascorso gli ultimi giorni del 2024 ai Caraibi, dove era presente anche il rapper (dopo Capodanno è stato anche raggiunto dai figli Leone e Vittoria, arrivati sull'isola con i nonni Franco e Tatiana). La bella giornalista bionda con gli occhi azzurri, esperta di moda, secondo le ultime indiscrezioni sarebbe l'ultima fiamma del rapper. Ma le cose stanno davvero così?

A fugare ogni dubbio ci ha pensato la diretta interessata. Bianca Santoro, ospite nel salotto di Caterina Balivo de La Volta Buona, ha risposto alle domande della presentatrice su un presunto flirt con l'ex di Chiara Ferragni. "Fedez non ha trovato l’anima gemella? Io credo che dopo un divorzio ognuno abbia bisogno di tempo per riprendersi. Credo che lui adesso sia concentrato sulla sua musica e su Sanremo", ha risposto in modo diplomatico la giornalista.

Caterina Balivo ha voluto saperne di più e lei ha precisato: "Siamo entrambi divorziati da poco, bisogna darsi il tempo. Ci facciamo compagnia? Ma certo! Siamo molto amici, è molto simpatico, mi era simpatico già da prima di conoscerlo. Sono una delle poche che lo ha sempre sostenuto. È un ragazzo super smart, lo sappiamo".

Mentre ancora ci si chiede chi abbia conquistato il cuore di Fedez, ecco che sull'ex moglie del rapper non ci sono dubbi. Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sono innamorati più che mai. L'influencer 37enne e l'imprenditore 41enne hanno partecipato al party organizzato a Milano da Filippo Fiora e Federico Sigali e sono apparsi uniti e complici. I due hanno ballato tutta la sera insieme e si sono scambiati dolci effusioni. Nei diversi video postati sulle Storie di Instagram dai presenti si può vedere la coppia felice. Ormai Chiara e Giovanni non devono più nascondersi: il loro è un amore da vivere alla luce del sole e dei social.

Chi è Bianca Santoro

Ma chi è Bianca Santoro? Nata e cresciuta a Roma, nel 2012 si laurea presso l’Università La Sapienza di Roma in Scienze Politiche, conseguendo anche la specialistica in Affari e Relazioni Internazionali. La sua formazione continua con un master in Media Communication alla Regent’s University London. Dal 2018 è fashion editor per Grazia e Il Messaggero, ma non è raro vederla in Rai a parlare di stile e lifestyle a tutto tondo (nel 2022 ha partecipato al programma di Rai 1 intitolato Camper sui luoghi di tendenza). Ad oggi si divide tra Roma, la Costiera Amalfitana (dove vive mamma) e Londra. Nel 2018 si è sposata in Costa Azzurra ma ipse dixit, oggi è single.

Bianca Luna Santoro è figlia del primo matrimonio di Michele Santoro con Tonia Cardinale (dal secondo matrimonio del giornalista con con Sanja Podgajski è nata la sorella Micol).