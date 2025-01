Morto Fausto Cogliati, produttore musicale di Ramazzotti

È morto all'età di 66 anni Fausto Cogliati, autore, produttore musicale e vocal coach italiano. «Fratello, ti voglio bene, già mi manchi», le parole di Eros Ramazzotti in una storia su Instagram dove ha annunciato la morte dell'amico e collaboratore storico.

La carriera musicale di Cogliati è iniziata come chitarrista nei Lijao, una band prodotta da Alberto Salerno, paroliere dei pù grandi artisti italiani come Zucchero, Roberto Vecchioni e Anna Oxa. Successivamente, si affermò come produttore e autore, collaborando con numerosi artisti di rilievo nel panorama musicale italiano. Tra i suoi primi successi, si annovera la produzione del disco d'esordio degli Articolo 31, "Messa di Vespri", che includeva il celebre brano "Maria Maria".

Nel corso della sua carriera, Cogliati ha lavorato con artisti come Eros Ramazzotti, con il quale ha condiviso un profondo rapporto professionale e di amicizia, Ultimo, Fedez, Rocco Hunt e Francesca Michielin.

Tra le sue produzioni più note si trovano "Cigno nero" di Fedez, "Amazing" di Francesca Michielin, "A’ verità" di Rocco Hunt e "1995" di Lorenzo Fragola.

La notizia della sua scomparsa è stata diffusa da Eros Ramazzotti tramite un messaggio su Instagram, seguito da numerosi tributi da parte di artisti con cui Cogliati aveva collaborato, tra cui Ultimo, che ha ricordato il loro percorso insieme dal primo concerto al primo stadio. Ha lavorato inoltre con Loredana Bertè, Ultimo, Club Dogo, Drusilla Foer, Elodie e Tommaso Paradiso.