Irene in Sicily sbarca a Scicli e si innamora

Scicli - Lei si chiama Irene Paglia, è una architetta, è nata in Argentina ma ha origini italiane. Nel 2022 è piovuta in Sicilia e da allora non vuol più andarsene. Ha intrapreso un racconto in lungo e largo dell'Isola attraverso il suo profilo social, "Irene in Sicily", in cui narra cibo, tradizioni, curiosità. Ora ha pubblicato il suo reportage fatto a Scicli la scorsa estate.

Irene sostiene che la città va visitata a piedi, e che i ristoranti più belli sono quelli lungo il torrente di Santa Maria La Nova. Ha 71.500 follower su Instagram.