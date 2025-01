Kate: «Il mio tumore è in remissione»

Londra - «Che effetto, dopo mesi di ingressi dalla porta secondaria, dopo aver fatto tante visite private in silenzio, adesso essere qui all’ingresso principale». La principessa Kate è entrata oggi al Royal Marsden cancer centre di Londra. E per la prima volta ha detto che il suo cancro è «in remissione». Primo impegno ufficiale della ripresa dopo le vacanze di Natale. Primo impegno dell’anno, e per la prima volta ha parlato del suo trattamento chemioterapico.

«E' davvero dura. E' un tale choc. Ma c'è la luce in fondo al tunnel», ha detto Kate oggi a una paziente. Aggiungendo «Vorrei poter fare di più per voi...». E ai complimenti per la gestione dei figli durante la sua malattia ha ammesso «Sto cercando di fare del mio meglio... il fatto è che i trattamenti sono così vari e diversi (a seconda del cancro) che impattano in modo diverso sulle famiglie». L’occasione per annunciare che oltreché il principe William – che aveva raccolto il testimone alla morte della madre Diana del patronato del Royal Marsden Hospital, adesso anche la principessa Kate sarà patrona dell’ospedale nel cuore di Londra, a Chelsea, mesi fa anche re Carlo III aveva fatto il ritorno in pubblico con la visita a un ospedale il Macmillan Cancer Centre.

«Volevo venire qui per esprimere il mio sostegno per l’incredibile lavoro che fate e a quanti stanno sottoponendosi ai trattamenti, attraversano un momento così duro della loro vita», ha detto la principessa rivolta a Rebecca una delle pazienti dell’ospedale. Vestita di un abito lungo Kate ha parlato della gestione dei figli durante la sua lunga malattia e ha espresso riconoscenza verso il lavoro svolto da infermieri e operatori sanitari. Ai quali nel suo discorso di Natale aveva espresso gratitudine già il re. «Tutti noi attraversiamo qualche forma di sofferenza, dolore, in qualche momento della nostra vita. Difficoltà mentali o fisiche». Re Carlo aveva parlato così in tv al Regno Unito, con il tradizionale messaggio di Natale. E l'allusione ai problemi personali di salute attraversati nel corso di questi dodici mesi tumultuosi e dolorosi per la Royal family era stata chiaroa. Il Re aveva infatti continuato rendendo omaggio a quanti si prodigano per gli altri in difficoltà: «Questo è qualcosa che continuamente mi colpisce, coloro che dedicano la loro vita ad aiutare gli altri». Aggiungendo, da un punto di vista personale: «I offer special heartfelt thanks to the selfless doctors and nurses who this year have supported me and other members of my family». Dunque re Carlo aveva voce all'intera famiglia Windsor ringraziando «medici e infermieri che in questo anno hanno sostenuto me e altri membri della mia famiglia attraverso incertezza, ansia legata alla malattia e hanno assicurato quella forza, cura e serenità di cui avevamo bisogno».