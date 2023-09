Francesca di Coma_Cose: le mie estati a Scicli con mia mamma, sciclitana

San Vito Lo Capo – Ha scelto il 22 settembre 2023 e il Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo Francesca Mesiano dei Coma_Cose per parlare, per la prima volta, della sua famiglia e della sua infanzia.

“Finalmente torno in Sicilia – ha esordito ieri sera Francesca detta “California”-, finalmente perché qui in Sicilia venivo da piccola, a Scicli, con mia mamma che è originaria di quel paese”. Sino ad oggi di Francesca sappiamo pochissimo: è nata a Pordenone nel 1990, ma non è noto né il mese né il giorno della sua nascita. Una scelta di riservatezza che ha mantenuto con coerenza anche rispetto ai propri genitori. Sappiamo poi che Francesca da dieci anni vive a Milano.

E mentre le origini sciclitane di Max Gazzè sono state ricostruite dal sottoscritto (Massimiliano Gazzè, figlio di Enzo Benito Gazzè, nato a Scicli nel 1929, figlio di Guglielmo Gazzè e Giovanna Di Natale e residenti prima in via Irminio e poi in via Fiumillo), c’è un po’ di lavoro da fare per risalire alle origini sciclitane di Francesca di Coma_Cose. Ci tocca invitarti, Francesca, così bella e brava da meritare un nostro articolo molto letto e pubblicato il 14 aprile 2021 cui volentieri rimandiamo qui: Francesca di Coma_Cose: Falegname, verso Pordenone e il mondo.