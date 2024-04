Gene Gnocchi, morta la mamma Adriana

Parma - Addio ad Adriana, la mamma di Gene Gnocchi. La notizia l'ha data lo stesso artista sui suoi profili social. «Mamma Adriana ci ha lasciato», scrive il comico e attore aggiungendo un cuore accanto. “Gnocchi” è il nome d’arte che i fratelli Eugenio e Carlo scelsero storpiando scherzosamente il loro cognome, Ghiozzi. Da questo aneddoto si può dedurre facilmente che la famiglia si contraddistingue per una marcata ironia e senso dell’umorismo, oltre che per un intrinseco e profondo legame con il buon cibo. Tutto iniziò con mamma Adriana che, nella cucina della sua trattoria, perfezionò le ricette per poi insegnarle a tutti coloro che andavano a lavorare sotto la sua ala. Adriana poteva vantare dell’aiuto della sua famiglia nella gestione della trattoria, in particolare dei suoi figli, in totale 6: il primogenito, Eugenio, conosciuto come Gene Gnocchi, dapprima fu avvocato ma poi soprattutto comico, cabarettista, scrittore e grande presentatore televisivo.

Carlo, detto Charlie, conduttore radiofonico e personaggio televisivo.

Famosa la sua partecipazione a Striscia la Notizia nei panni dell’inviato “Mister Neuro”. Federico, per gli amici Chicco, ha gestito la Trattoria Belvedere a Parma per oltre 10 anni. Andrea, detto Andy, è il gestore dell’Antica Trattoria al Duomo di Fidenza. Alberto, da molti soprannominato “Albertone”, è il deus ex machina di tutte le trattorie e locali che la famiglia ha gestito, nonché ideatore dello shop online con il brand “Fratelli Gnocchi”. Infine viene la dolce Elena, unica figlia femmina, impegnata da sempre negli affari di famiglia, ma anche molto attiva nel sociale e attrice di teatro.