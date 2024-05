Gianni Agnelli, le due sorelle viventi: Cristiana e Maria Sole Agnelli

Pochi lo sanno ma Gianni, Umberto e Susanna Agnelli avevano altre sorelle due delle quali sono viventi. La prima è Cristiana Agnelli, nata a Torino il 16 febbraio 1927 (nella foto di copertina col fratello Gianni). Suo padre era l’industriale Edoardo Agnelli e sua madre era donna Virginia Bourbon del Monte. Il nonno paterno Giovanni Agnelli fondò la Fiat. È la quinta dei sette fratelli Agnelli. Le sue sorelle sono state la principessa Clara Agnelli von Fürstenberg, la contessa Susanna Agnelli Rattazzi e la contessa Maria Sole Agnelli, unica vivente.



Le sorelle Agnelli.

I suoi fratelli erano Gianni Agnelli, Giorgio Agnelli e Umberto Agnelli.

Il padre Edoardo Agnelli morì in un incidente aereo quando lei aveva otto anni e sua madre morì in un incidente stradale quando lei aveva diciotto anni. La nipote paterna di Cristiana è la stilista Coco Brandolini d'Adda. Cristiana si sposò nel 1947 con Brandolino Brandolini d'Adda, conte di Valmareno, morto all'età di 85 anni nel 2005. Cristiana e suo marito hanno avuto quattro figli: Tiberto, detto Ruy, Leonello, Nuno e Brandino.



Cristiana Agneli e la nipote stilista Coco



Cristiana Agnelli

L’altra sorella vivente dell’avvocato Gianni Agnelli è l’imprenditrice Maria Sole Agnelli Campello della Spina (Villar Perosa, 9 agosto 1925). La contessa Maria Sole Agnelli è figlia di Edoardo Agnelli e di Virginia Bourbon del Monte e quindi sorella di Clara, Susanna, Gianni, Giorgio, Cristiana e Umberto Agnelli. In prime nozze sposò il conte Ranieri Campello della Spina (1908-1959) da cui ebbe i figli Virginia (1954), Argenta (1955), Cintia (1956), Bernardino (1958).



Maria Sole Agnelli

Rimasta vedova, sposò in seconde nozze il conte Pio Teodorani-Fabbri (1924-2022), il quale era imparentato con Benito Mussolini in quanto la nipote del duce aveva sposato il cugino di Pio, da cui ebbe il figlio Edoardo (1965). È stata sindaca di Campello sul Clitunno dal 1960 al 1970; venne eletta con 850 voti su 1 200 senza fare neanche un comizio. Maria Sole ha diretto un'importante scuderia di cavalli: un suo purosangue, Woodland, vinse la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Monaco nel 1972. Una curiosità. In onore di Argenta Campello (classe 1955), adorata nipote, Gianni Agnelli volle chiamare Argenta la berlina di classe medio-alta prodotta dalla Fiat dal 1981 al 1985.



Argenta Campello, cui l'Avvocato dedicò la Fiat Argenta.